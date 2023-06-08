https://ukraina.ru/20230608/1047049458.html

Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении

Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении - 08.06.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ в ходе попытки наступления на Запорожском направлении пытались проломить оборону, чтобы затем выйти к морю, заявил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов 8 июня

2023-06-08T20:57

2023-06-08T20:57

2023-06-08T20:57

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минобороны рф

иван попов

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По словам Попова, ВС РФ ждёт впереди тяжелая работа, нужно быть готовым к выполнению боевых задач.Попов отметил умело организованное огневое поражение, разведку и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона в отражении атаки противника.Генерал-майор отметил, что наиболее важную роль в отражении украинского наступления на запорожском направлении „сыграла, как всегда, пехота“.Он отметил работу 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.По словам командующего группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчика, потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

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новости, всу, потери всу, вс рф, запорожское направление, сергей шойгу, минобороны рф, иван попов