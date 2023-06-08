Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении - 08.06.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении
Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении - 08.06.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВСУ в ходе попытки наступления на Запорожском направлении пытались проломить оборону, чтобы затем выйти к морю, заявил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов 8 июня
2023-06-08T20:57
2023-06-08T20:57
новости
всу
потери всу
вс рф
запорожское направление
сергей шойгу
минобороны рф
иван попов
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По словам Попова, ВС РФ ждёт впереди тяжелая работа, нужно быть готовым к выполнению боевых задач.Попов отметил умело организованное огневое поражение, разведку и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона в отражении атаки противника.Генерал-майор отметил, что наиболее важную роль в отражении украинского наступления на запорожском направлении „сыграла, как всегда, пехота“.Он отметил работу 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.По словам командующего группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчика, потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, потери всу, вс рф, запорожское направление, сергей шойгу, минобороны рф, иван попов
Новости, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, Запорожское направление, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, Иван Попов

Генерал-майор Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении

20:57 08.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ в ходе попытки наступления на Запорожском направлении пытались проломить оборону, чтобы затем выйти к морю, заявил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов 8 июня
По словам Попова, ВС РФ ждёт впереди тяжелая работа, нужно быть готовым к выполнению боевых задач.
"Впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается. Поэтому будем готовиться, будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу", - сказал генерал.
Попов отметил умело организованное огневое поражение, разведку и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона в отражении атаки противника.
„Все в совокупности с действиями подразделениями представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу данной стратегической наступательной операции“, - сказал Попов.
Генерал-майор отметил, что наиболее важную роль в отражении украинского наступления на запорожском направлении „сыграла, как всегда, пехота“.
"Наиболее важную роль, конечно, наряду всех подразделений и специалистов видов и родов войск сыграла, как всегда, пехота", - сказал Попов.
Он отметил работу 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.
"Традиционно самая тяжелая достается работа пехотинцам. В этом случае, это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии“. - добавил Попов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.
По словам командующего группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчика, потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.
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Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступленияБоевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня
 
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