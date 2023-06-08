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Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления

Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления - 08.06.2023 Украина.ру

Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления

Боевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня

2023-06-08T20:23

2023-06-08T20:23

2023-06-08T20:23

новости

всу

потери всу

контрнаступление

запорожское направление

минобороны рф

сергей шойгу

вс рф

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Романчук заявил, что в ночь на 8 июня противник предпринял попытку перейти в наступление на Запорожском направлении.По его словам, противник наносил удары авиацией, ракетными войсками и огнём артиллерии.Как отметил Романчук, ВСУ начали наступление в два часа ночи, но силами войсковой разведки противник был своевременно вскрыт.В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации.Потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, всу, потери всу, контрнаступление, запорожское направление, минобороны рф, сергей шойгу, вс рф