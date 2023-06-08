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Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления
Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления - 08.06.2023 Украина.ру
Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления
Боевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня
2023-06-08T20:23
2023-06-08T20:23
2023-06-08T20:23
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всу
потери всу
контрнаступление
запорожское направление
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Романчук заявил, что в ночь на 8 июня противник предпринял попытку перейти в наступление на Запорожском направлении.По его словам, противник наносил удары авиацией, ракетными войсками и огнём артиллерии.Как отметил Романчук, ВСУ начали наступление в два часа ночи, но силами войсковой разведки противник был своевременно вскрыт.В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации.Потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, всу, потери всу, контрнаступление, запорожское направление, минобороны рф, сергей шойгу, вс рф
Новости, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, Запорожское направление, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, ВС РФ
Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступления
Боевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня
Романчук заявил, что в ночь на 8 июня противник предпринял попытку перейти в наступление на Запорожском направлении.
По его словам, противник наносил удары авиацией, ракетными войсками и огнём артиллерии.
Как отметил Романчук, ВСУ начали наступление в два часа ночи, но силами войсковой разведки противник был своевременно вскрыт.
В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации.
"Наши летчики, действуя с предельно низких, предельно малых высот, наносили поражение противнику противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение составил девять танков и боевых машин пехоты", - сообщил Романчук.
Потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких танка Leopard, и более 10 БМП.
"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Романчук.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.
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