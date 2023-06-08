В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047046362.html
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters - 08.06.2023 Украина.ру
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, сообщает агентство Reuters 8 июня
2023-06-08T19:39
2023-06-08T20:12
новости
генштаб
всу
киев
украина
контрнаступление
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/90/1033519019_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_b69c927fe8cf661e46f98ca34889ff3f.jpg
Ранее американская газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого чиновника, близкого к Зеленскому, сообщил, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил большое количество техники и живой силы.По сведениям МО РФ, украинские силы потеряли до 3715 человек за три дня.Позднее, 8 июня, Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.За два часа боя украинские войска потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
https://ukraina.ru/20230608/1047036843.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/90/1033519019_20:0:1353:1000_1920x0_80_0_0_2e9922d36ecbedcccd06d9a8c065ebde.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, генштаб, всу, киев, украина, контрнаступление, спецоперация
Новости, Генштаб, ВСУ, Киев, Украина, контрнаступление, Спецоперация

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters

19:39 08.06.2023 (обновлено: 20:12 08.06.2023)
 
© Генштаб ВСУ
© Генштаб ВСУ
Читать в
Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, сообщает агентство Reuters 8 июня
Ранее американская газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого чиновника, близкого к Зеленскому, сообщил, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.
"У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил большое количество техники и живой силы.
По сведениям МО РФ, украинские силы потеряли до 3715 человек за три дня.
Позднее, 8 июня, Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.
За два часа боя украинские войска потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.
Сейчас на Украина.ру читают:
Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
Азовское море окончательно стало внутренним морем России
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
16:24
Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под ЗапорожьемУкраинские войска при попытке прорвать оборону на запорожском направлении потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня
 
НовостиГенштабВСУКиевУкраинаконтрнаступлениеСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
19:10Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области
19:00США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации
18:10Дальнобойные ракеты, блицкриг забуксовал. Итоги 8 июня на Украине
18:07Владимир Евсеев: ВСУ бросили в наступление половину своих бригад, но Россия разобьет их через месяц
18:00Ион Лютый и Иван Грозный. Как молдавский господарь помогал русскому царю стать королём Польши
17:59"Очень хорошие перспективы": Украина замахнулась на ракеты дальностью 1 тыс. км
17:48Известный военный эксперт заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине
17:48Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня
16:42Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
16:26Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой
16:24Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем
16:22Если ВСУ провалят контрнаступление – Киев лишится поддержки США: что говорили об Украине в мире 8 июня
16:09Может ли быть Украине достаточно оружия для наступления - Ищенко. Видео
16:02Вывозят на лодках, выносят на руках. Как эвакуировали людей в затопленной Корсунке
15:48Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
15:44Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу
15:39Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС
15:24Вашингтон и Нью-Йорк в дыму. В Америке вспыхнули апокалиптические пожары
15:19Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Лента новостейМолния