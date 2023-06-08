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В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters - 08.06.2023 Украина.ру
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, сообщает агентство Reuters 8 июня
2023-06-08T19:39
2023-06-08T19:39
2023-06-08T20:12
новости
генштаб
всу
киев
украина
контрнаступление
спецоперация
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Ранее американская газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого чиновника, близкого к Зеленскому, сообщил, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил большое количество техники и живой силы.По сведениям МО РФ, украинские силы потеряли до 3715 человек за три дня.Позднее, 8 июня, Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.За два часа боя украинские войска потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, генштаб, всу, киев, украина, контрнаступление, спецоперация
Новости, Генштаб, ВСУ, Киев, Украина, контрнаступление, Спецоперация
В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters
19:39 08.06.2023 (обновлено: 20:12 08.06.2023)
Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, сообщает агентство Reuters 8 июня
Ранее американская газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого чиновника, близкого к Зеленскому, сообщил, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.
"У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил большое количество техники и живой силы.
По сведениям МО РФ, украинские силы потеряли до 3715 человек за три дня.
Позднее, 8 июня, Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.
За два часа боя украинские войска потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.
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