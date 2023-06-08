https://ukraina.ru/20230608/1047046362.html

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters - 08.06.2023 Украина.ру

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о начале контрнаступления - Reuters

Генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, сообщает агентство Reuters 8 июня

2023-06-08T19:39

2023-06-08T19:39

2023-06-08T20:12

новости

генштаб

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украина

контрнаступление

спецоперация

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Ранее американская газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого чиновника, близкого к Зеленскому, сообщил, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил большое количество техники и живой силы.По сведениям МО РФ, украинские силы потеряли до 3715 человек за три дня.Позднее, 8 июня, Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.За два часа боя украинские войска потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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2023

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новости, генштаб, всу, киев, украина, контрнаступление, спецоперация