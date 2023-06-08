https://ukraina.ru/20230608/1047045429.html

США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации

США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации - 08.06.2023 Украина.ру

США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации

Посольство США на Украине будет финансировать украинские СМИ для распространения "подтверждённой" информации о военных событиях, сообщает издание Russia Today 8 июня

2023-06-08T19:00

2023-06-08T19:00

2023-06-08T19:17

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Издание ознакомилось с текстом тендера.Среди приоритетных задач в документе указывается противодействие дезинформации путём обнародования "подтверждённых данных", в частности, в отношении боевых действий и политических событий на Украине.Приоритет в присуждении грантов получат СМИ, которые "которые перенесли деятельность из ранее блокируемых российскими войсками регионов или находятся вблизи линии боестолкновений".Бюджет программы поддержки устойчивости украинских медиа составит 1 миллион долларов, а задачи должны быть выполнены в течение года, уточнило издание.В США по 5 млрд долларов тратят на антироссийскую пропаганду и фейки против российской армии, ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук."В российском интернете появляются какие-то женщины-блогеры, которые рассказывают, что они воюют лучше Генштаба РФ и как они боролись с "произволом Минобороны в зоне СВО". Таким людям плевать на правду, все делается ради политического пиара", объяснил эксперт.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, киев, украина, сми, сша, сво