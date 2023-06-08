США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации - 08.06.2023 Украина.ру
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США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации
США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации - 08.06.2023 Украина.ру
США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации
Посольство США на Украине будет финансировать украинские СМИ для распространения "подтверждённой" информации о военных событиях, сообщает издание Russia Today 8 июня
2023-06-08T19:00
2023-06-08T19:17
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Издание ознакомилось с текстом тендера.Среди приоритетных задач в документе указывается противодействие дезинформации путём обнародования "подтверждённых данных", в частности, в отношении боевых действий и политических событий на Украине.Приоритет в присуждении грантов получат СМИ, которые "которые перенесли деятельность из ранее блокируемых российскими войсками регионов или находятся вблизи линии боестолкновений".Бюджет программы поддержки устойчивости украинских медиа составит 1 миллион долларов, а задачи должны быть выполнены в течение года, уточнило издание.В США по 5 млрд долларов тратят на антироссийскую пропаганду и фейки против российской армии, ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук."В российском интернете появляются какие-то женщины-блогеры, которые рассказывают, что они воюют лучше Генштаба РФ и как они боролись с "произволом Минобороны в зоне СВО". Таким людям плевать на правду, все делается ради политического пиара", объяснил эксперт.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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Новости, Киев, Украина, СМИ, США, СВО

США будут финансировать украинские СМИ для распространения "достоверной" информации

19:00 08.06.2023 (обновлено: 19:17 08.06.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Посольство США на Украине будет финансировать украинские СМИ для распространения "подтверждённой" информации о военных событиях, сообщает издание Russia Today 8 июня
Издание ознакомилось с текстом тендера.
Среди приоритетных задач в документе указывается противодействие дезинформации путём обнародования "подтверждённых данных", в частности, в отношении боевых действий и политических событий на Украине.
"Развенчивать мифы российской пропаганды, распространяемые посредством мессенджеров, анонимных каналов и закрытых групп в Telegram и Viber", — отмечают в американском ведомстве.
Приоритет в присуждении грантов получат СМИ, которые "которые перенесли деятельность из ранее блокируемых российскими войсками регионов или находятся вблизи линии боестолкновений".

"Цель программы заключается в предоставлении местной и международной аудитории достоверной информации о событиях на Украине, противодействии дезинформации, поддержке направленных на восстановление инициатив и журналистских расследований."

Бюджет программы поддержки устойчивости украинских медиа составит 1 миллион долларов, а задачи должны быть выполнены в течение года, уточнило издание.
В США по 5 млрд долларов тратят на антироссийскую пропаганду и фейки против российской армии, ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
"В российском интернете появляются какие-то женщины-блогеры, которые рассказывают, что они воюют лучше Генштаба РФ и как они боролись с "произволом Минобороны в зоне СВО". Таким людям плевать на правду, все делается ради политического пиара", объяснил эксперт.
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