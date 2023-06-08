Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем
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Украинские войска при попытке прорвать оборону на запорожском направлении потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня
Глава оборонного ведомства сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.
"Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", - сообщил Шойгу.
Брошенная Киевом на прорыв российской обороны на запорожском направлении 47-я мехбридага понесла серьёзные потери, отметил Шойгу.
"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
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