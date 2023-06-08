Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем - 08.06.2023 Украина.ру
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Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем
Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем - 08.06.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем
Украинские войска при попытке прорвать оборону на запорожском направлении потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня
2023-06-08T16:24
2023-06-08T16:24
новости
сергей шойгу
минобороны рф
минобороны
всу
потери всу
запорожское направление
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Глава оборонного ведомства сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.Брошенная Киевом на прорыв российской обороны на запорожском направлении 47-я мехбридага понесла серьёзные потери, отметил Шойгу.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей шойгу, минобороны рф, минобороны, всу, потери всу, запорожское направление
Новости, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, Минобороны, ВСУ, потери ВСУ, Запорожское направление

Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем

16:24 08.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание руководящего состава Минобороны РФ
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские войска при попытке прорвать оборону на запорожском направлении потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня
Глава оборонного ведомства сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.
"Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", - сообщил Шойгу.
Брошенная Киевом на прорыв российской обороны на запорожском направлении 47-я мехбридага понесла серьёзные потери, отметил Шойгу.
"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
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