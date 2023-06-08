https://ukraina.ru/20230608/1047036843.html

Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем

Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем - 08.06.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал, каким разгромом для ВСУ обернулось ночное наступление под Запорожьем

Украинские войска при попытке прорвать оборону на запорожском направлении потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня

2023-06-08T16:24

2023-06-08T16:24

2023-06-08T16:24

новости

сергей шойгу

минобороны рф

минобороны

всу

потери всу

запорожское направление

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Глава оборонного ведомства сообщил, что в ночь на 8 июня 47-я механизированная бригада ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении.Брошенная Киевом на прорыв российской обороны на запорожском направлении 47-я мехбридага понесла серьёзные потери, отметил Шойгу.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

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новости, сергей шойгу, минобороны рф, минобороны, всу, потери всу, запорожское направление