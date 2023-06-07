https://ukraina.ru/20230607/1047010804.html

Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления

Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления - 07.06.2023 Украина.ру

Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления

Киевские власти не считаются с потерями и предпримут новые попытки наступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин 7 июня

2023-06-07T21:26

2023-06-07T21:26

2023-06-07T21:26

новости

денис пушилин

днр

контрнаступление

запад

украина

киев

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Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны ВС РФ.По его словам, есть несколько факторов, указывающих на то, что Киев продолжит анонсированное контрнаступление.Во-первых, Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться за вложенные в ВСУ средства перед налогоплательщиками, отметил Пушилин.Во-вторых, по его словам, у киевского режима есть желание все же добиться хоть какого-то успеха, так как это важно для них в рамках политической составляющей.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, денис пушилин, днр, контрнаступление, запад, украина, киев