Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1047010804.html
Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления
Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления - 07.06.2023 Украина.ру
Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления
Киевские власти не считаются с потерями и предпримут новые попытки наступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин 7 июня
2023-06-07T21:26
2023-06-07T21:26
новости
денис пушилин
днр
контрнаступление
запад
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_0:53:2301:1347_1920x0_80_0_0_d97544704e7a36f9f7ed80e5afcda9bd.jpg
Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны ВС РФ.По его словам, есть несколько факторов, указывающих на то, что Киев продолжит анонсированное контрнаступление.Во-первых, Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться за вложенные в ВСУ средства перед налогоплательщиками, отметил Пушилин.Во-вторых, по его словам, у киевского режима есть желание все же добиться хоть какого-то успеха, так как это важно для них в рамках политической составляющей.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
https://ukraina.ru/20230607/1047010621.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_123:0:2135:1509_1920x0_80_0_0_88de14adf12fe401f255eb2a64a31c16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, денис пушилин, днр, контрнаступление, запад, украина, киев
Новости, Денис Пушилин, ДНР, контрнаступление, Запад, Украина, Киев

Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления

21:26 07.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевские власти не считаются с потерями и предпримут новые попытки наступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин 7 июня
Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны ВС РФ.
„Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны“, - сказал Пушилин.
По его словам, есть несколько факторов, указывающих на то, что Киев продолжит анонсированное контрнаступление.
Во-первых, Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться за вложенные в ВСУ средства перед налогоплательщиками, отметил Пушилин.
Во-вторых, по его словам, у киевского режима есть желание все же добиться хоть какого-то успеха, так как это важно для них в рамках политической составляющей.
„Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки", — отметил Пушилин.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.
Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.
Сейчас на Украина.ру читают:
Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
Азовское море окончательно стало внутренним морем России
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
Бывший президент Украины П. Порошенко прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
20:31
Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часыБывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнётся в течение нескольких часов, сообщил телеканал CNN 7 июня
 
НовостиДенис ПушилинДНРконтрнаступлениеЗападУкраинаКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси
21:26Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления
20:31Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы
19:40Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части
19:07Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"
18:38Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
18:35Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
18:29Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине
18:06Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
18:00Джельсомино в стране Украина
17:27Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
17:18Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
16:57Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
16:49В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
16:45Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
16:37Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
16:34Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
16:26"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
16:02Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
Лента новостейМолния