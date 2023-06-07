https://ukraina.ru/20230607/1047010621.html

Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы

Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы - 07.06.2023 Украина.ру

Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнётся в течение нескольких часов, сообщил телеканал CNN 7 июня

2023-06-07T20:31

2023-06-07T20:31

2023-06-07T20:31

новости

украина

петр порошенко

киев

всу

контрнаступление

каховская гэс

сергей шойгу

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В ходе интервью телеканалу Порошенко заявил, что разрушение Каховской ГЭС не остановит украинские войска от контрнаступления.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, украина, петр порошенко, киев, всу, контрнаступление, каховская гэс, сергей шойгу