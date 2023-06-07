Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1047010621.html
Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы
Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы - 07.06.2023 Украина.ру
Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнётся в течение нескольких часов, сообщил телеканал CNN 7 июня
2023-06-07T20:31
2023-06-07T20:31
новости
украина
петр порошенко
киев
всу
контрнаступление
каховская гэс
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/20/1033092092_0:113:2222:1363_1920x0_80_0_0_30ad3cbbec845d436e456a54b1d3d643.jpg.webp
В ходе интервью телеканалу Порошенко заявил, что разрушение Каховской ГЭС не остановит украинские войска от контрнаступления.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
https://ukraina.ru/20230607/1046983426.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/20/1033092092_0:0:2176:1632_1920x0_80_0_0_1ab46478937697536f2027da58f08cae.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, петр порошенко, киев, всу, контрнаступление, каховская гэс, сергей шойгу
Новости, Украина, Петр Порошенко, Киев, ВСУ, контрнаступление, Каховская ГЭС, Сергей Шойгу

Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы

20:31 07.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины П. Порошенко прибыл в Киев
Бывший президент Украины П. Порошенко прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнётся в течение нескольких часов, сообщил телеканал CNN 7 июня
В ходе интервью телеканалу Порошенко заявил, что разрушение Каховской ГЭС не остановит украинские войска от контрнаступления.
"Посмотрев на свои часы, Порошенко сказал, что контрнаступление "начнется в течение нескольких часов", добавив, что "в течение часов, не дней, а часов", - сообщается на сайте телеканала.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что течение трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.
Министр отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Сейчас на Украина.ру читают:
Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
Азовское море окончательно стало внутренним морем России
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
10:47
Украинское наступление и Каховская ГЭСКажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкоКиевВСУконтрнаступлениеКаховская ГЭССергей Шойгу
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Порошенко анонсировал „контрнаступление“ ВСУ в ближайшие часы
19:40Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части
19:07Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"
18:38Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
18:35Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
18:29Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине
18:06Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
18:00Джельсомино в стране Украина
17:27Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
17:18Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
16:57Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
16:49В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
16:45Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
16:37Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
16:34Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
16:26"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
16:02Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
15:54Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца
15:52Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня
Лента новостейМолния