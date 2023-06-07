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Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона

Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона - 07.06.2023 Украина.ру

Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона

Американский предприниматель Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

2023-06-07T18:38

2023-06-07T18:38

2023-06-07T18:40

новости

илон маск

такер карлсон

каховская гэс

украина

россия

владимир зеленский

twitter

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Накануне Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.„Зеленский слишком порядочен для терроризма. Потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан“. - заявил Карлсон.Американский предприниматель сделал репост видео Карлсона на свою страницу, добавив комментарий.Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, илон маск, такер карлсон, каховская гэс, украина, россия, владимир зеленский, twitter