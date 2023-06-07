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Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона - 07.06.2023 Украина.ру
Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
Американский предприниматель Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС
2023-06-07T18:38
2023-06-07T18:38
2023-06-07T18:40
новости
илон маск
такер карлсон
каховская гэс
украина
россия
владимир зеленский
twitter
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Накануне Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.„Зеленский слишком порядочен для терроризма. Потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан“. - заявил Карлсон.Американский предприниматель сделал репост видео Карлсона на свою страницу, добавив комментарий.Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, илон маск, такер карлсон, каховская гэс, украина, россия, владимир зеленский, twitter
Новости, Илон Маск, Такер Карлсон, Каховская ГЭС, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Twitter
Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
18:38 07.06.2023 (обновлено: 18:40 07.06.2023)
Американский предприниматель Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС
Накануне Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.
В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.
„Зеленский слишком порядочен для терроризма. Потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан“. - заявил Карлсон.
Американский предприниматель сделал репост видео Карлсона на свою страницу, добавив комментарий.
„Было бы здорово, если бы на этой платформе были шоу из всех частей политического спектра". - добавил Маск.
Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
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