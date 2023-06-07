Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона - 07.06.2023 Украина.ру
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Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона - 07.06.2023 Украина.ру
Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
Американский предприниматель Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС
2023-06-07T18:38
2023-06-07T18:40
новости
илон маск
такер карлсон
каховская гэс
украина
россия
владимир зеленский
twitter
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Накануне Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.„Зеленский слишком порядочен для терроризма. Потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан“. - заявил Карлсон.Американский предприниматель сделал репост видео Карлсона на свою страницу, добавив комментарий.Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, илон маск, такер карлсон, каховская гэс, украина, россия, владимир зеленский, twitter
Новости, Илон Маск, Такер Карлсон, Каховская ГЭС, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Twitter

Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона

18:38 07.06.2023 (обновлено: 18:40 07.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Ministério Das ComunicaçõesИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© commons.wikimedia.org / Ministério Das Comunicações
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС
Накануне Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.
В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.
„Зеленский слишком порядочен для терроризма. Потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан“. - заявил Карлсон.
Американский предприниматель сделал репост видео Карлсона на свою страницу, добавив комментарий.
„Было бы здорово, если бы на этой платформе были шоу из всех частей политического спектра". - добавил Маск.
Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
Сейчас на Украина.ру читают:
Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
Азовское море окончательно стало внутренним морем России
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
18:35
Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭСЛюбой нормальный человек, изучив факты, поймёт, что именно Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил на днях в своём шоу Tucker on Twitter бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
 
НовостиИлон МаскТакер КарлсонКаховская ГЭСУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийTwitter
 
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Заголовок открываемого материала
18:38Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
18:35Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
18:29Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине
18:06Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
18:00Джельсомино в стране Украина
17:27Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
17:18Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
16:57Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
16:49В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
16:45Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
16:37Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
16:34Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
16:26"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
16:02Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
15:54Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца
15:52Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня
15:48Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТО
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