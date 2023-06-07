Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Нынешний режим на Украине, созданным США и Великобританией, необходимо сменить и придать этой стране нейтральный статус, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
Патрушев назвал обстрел украинскими военными Каховской ГЭС очередным террористическим актом Киева, отметив, что США, Британия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт.
"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства“, - сказал Патрушев.
Как отметил Патрушев, продолжение украинского кризиса невыгодно никому, кроме США.
"Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира", - добавил Патрушев.
По его словам, Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины.
"Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", - подчеркнул он.
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16:34Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, отметив, что США, Англия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт, передает РИА Новости 7 июня