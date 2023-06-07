https://ukraina.ru/20230607/1047005026.html

Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев

Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев - 07.06.2023 Украина.ру

Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев

Нынешний режим на Украине, созданным США и Великобританией, необходимо сменить и придать этой стране нейтральный статус, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня

2023-06-07T16:45

2023-06-07T16:45

2023-06-07T16:45

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Патрушев назвал обстрел украинскими военными Каховской ГЭС очередным террористическим актом Киева, отметив, что США, Британия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт.Как отметил Патрушев, продолжение украинского кризиса невыгодно никому, кроме США.По его словам, Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, патрушев, рф, россия, украина, киев, запад, сша, великобритания, вашингтон, лондон, европа