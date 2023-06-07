Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев - 07.06.2023 Украина.ру
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Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев - 07.06.2023 Украина.ру
Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
Нынешний режим на Украине, созданным США и Великобританией, необходимо сменить и придать этой стране нейтральный статус, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
2023-06-07T16:45
2023-06-07T16:45
новости
патрушев
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киев
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Патрушев назвал обстрел украинскими военными Каховской ГЭС очередным террористическим актом Киева, отметив, что США, Британия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт.Как отметил Патрушев, продолжение украинского кризиса невыгодно никому, кроме США.По его словам, Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, патрушев, рф, россия, украина, киев, запад, сша, великобритания, вашингтон, лондон, европа
Новости, Патрушев, РФ, Россия, Украина, Киев, Запад, США, Великобритания, Вашингтон, Лондон, Европа

Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев

16:45 07.06.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Нынешний режим на Украине, созданным США и Великобританией, необходимо сменить и придать этой стране нейтральный статус, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
Патрушев назвал обстрел украинскими военными Каховской ГЭС очередным террористическим актом Киева, отметив, что США, Британия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт.
"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства“, - сказал Патрушев.
Как отметил Патрушев, продолжение украинского кризиса невыгодно никому, кроме США.

"Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира", - добавил Патрушев.

По его словам, Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины.
"Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", - подчеркнул он.
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16:34
Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, отметив, что США, Англия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт, передает РИА Новости 7 июня
 
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