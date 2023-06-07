https://ukraina.ru/20230607/1046998472.html
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города - 07.06.2023 Украина.ру
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
Все животные зоопарка Новой Каховки "Казкова дiброва" были вывезены ещё в 2022 году, сказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
2023-06-07T14:26
2023-06-07T14:26
2023-06-07T14:26
новости
новая каховка
леонтьев
зоопарк
животные
тайган
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Мэр Новой Каховки прокомментировал сообщения, что в зоопарке из-за подъема воды якобы утонули сотни животных.Ранее директор крымского зоопарка "Тайган“ Олег Зубков подтверждал, что ещё в начале ноября 2022 года почти все животные и птицы зоопарка Новой Каховки были вывезены в Крым и чувствуют себя хорошо."Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли“. - заявил директор крымского зоопарка.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, новая каховка, леонтьев, зоопарк, животные, тайган
Новости, Новая Каховка, Леонтьев, зоопарк, животные, Тайган
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
Все животные зоопарка Новой Каховки "Казкова дiброва" были вывезены ещё в 2022 году, сказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня