Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1046998472.html
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города - 07.06.2023 Украина.ру
Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
Все животные зоопарка Новой Каховки "Казкова дiброва" были вывезены ещё в 2022 году, сказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
2023-06-07T14:26
2023-06-07T14:26
новости
новая каховка
леонтьев
зоопарк
животные
тайган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039377410_0:95:3067:1820_1920x0_80_0_0_118a5d4b490511aedf342702190098be.jpg
Мэр Новой Каховки прокомментировал сообщения, что в зоопарке из-за подъема воды якобы утонули сотни животных.Ранее директор крымского зоопарка "Тайган“ Олег Зубков подтверждал, что ещё в начале ноября 2022 года почти все животные и птицы зоопарка Новой Каховки были вывезены в Крым и чувствуют себя хорошо."Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли“. - заявил директор крымского зоопарка.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
https://ukraina.ru/20230607/1046994773.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039377410_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0b7d9f9b2533037b291486e071dbbb17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новая каховка, леонтьев, зоопарк, животные, тайган
Новости, Новая Каховка, Леонтьев, зоопарк, животные, Тайган

Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города

14:26 07.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Леонтьев
Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Все животные зоопарка Новой Каховки "Казкова дiброва" были вывезены ещё в 2022 году, сказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости 7 июня
Мэр Новой Каховки прокомментировал сообщения, что в зоопарке из-за подъема воды якобы утонули сотни животных.

"До такой степени люди склонны извращать и переворачивать с ног на голову. Еще в прошлом году все животные из [зоопарка] "Казкова дiброва" были эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось, ни одного зверя. Взяли опеку над этими животными опять же волонтеры", - сказал мэр города.

Ранее директор крымского зоопарка "Тайган“ Олег Зубков подтверждал, что ещё в начале ноября 2022 года почти все животные и птицы зоопарка Новой Каховки были вывезены в Крым и чувствуют себя хорошо.
"Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли“. - заявил директор крымского зоопарка.
Сейчас на Украина.ру читают:
Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
Азовское море окончательно стало внутренним морем России
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
Уборка кукурузы на полях АПК Долгов и К - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
13:29
О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годыПосле подрыва Каховской ГЭС на юге Украины много лет нельзя будет выращивать люцерну, кукурузу и сою, заявил директор ГП "Аскания" Виктор Найденов, сообщают украинские СМИ 7 июня
 
НовостиНовая КаховкаЛеонтьевзоопаркживотныеТайган
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
14:29Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
14:27Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
14:26Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
13:29О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы
13:18Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
13:16Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
13:11"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России
13:07Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
13:04ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
12:59"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС
12:45Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
12:40В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ
12:39"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
12:13"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
12:03Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
12:02Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
11:44"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
11:41Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
Лента новостейМолния