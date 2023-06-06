Украина продолжает надеяться на поставки F-16 - 06.06.2023 Украина.ру
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Украина продолжает надеяться на поставки F-16
Украина продолжает надеяться на поставки F-16 - 06.06.2023 Украина.ру
Украина продолжает надеяться на поставки F-16
Президент Украины заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако инфраструктуры для них на Украине пока нет. Заявил Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
2023-06-06T20:44
2023-06-06T20:44
новости
владимир зеленский
f-16
украина
россия
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Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.По словам Милли, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.Генерал США отметил, что 10 F-16 стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард долларов, „так что вы говорите о 2 миллиардах долларов за 10 самолетов".Ранее стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но необязательно напрямую от Вашингтона.Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковВоенные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.Подробнее можно прочитать в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230602/1046838734.html
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новости, владимир зеленский, f-16, украина, россия
Новости, Владимир Зеленский, F-16, Украина, Россия

Украина продолжает надеяться на поставки F-16

20:44 06.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Украины заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако инфраструктуры для них на Украине пока нет. Заявил Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.
"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное", - сказал Зеленский.
По словам Милли, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.
Генерал США отметил, что 10 F-16 стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард долларов, „так что вы говорите о 2 миллиардах долларов за 10 самолетов".
Ранее стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но необязательно напрямую от Вашингтона.
Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.
Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.
Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.
Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
Подробнее можно прочитать в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру
F-16
2 июня, 12:22
В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителейЗаместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь государств Европы готовы к участию в коалиции по истребителям для Киева, сообщает "Европейская правда" 2 июня
 
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