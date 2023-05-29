https://ukraina.ru/20230529/1046615989.html

Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом

Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом

Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-29T06:15

2023-05-29T06:15

2023-05-29T06:15

новости

f-16

истребители

летчики

авиация

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Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.И нужно понимать, что и сейчас за штурвалами этих самолетов будут иностранные пилоты. И российские военные будут их сбивать на территории Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, f-16, истребители, летчики, авиация