Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом - 29.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом
Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-29T06:15
2023-05-29T06:15
новости
f-16
истребители
летчики
авиация
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Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.И нужно понимать, что и сейчас за штурвалами этих самолетов будут иностранные пилоты. И российские военные будут их сбивать на территории Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, f-16, истребители, летчики, авиация
Новости, F-16, истребители, летчики, авиация

Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом

06:15 29.05.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
"Поэтому когда в небе вражеский летчик ведет себя как опытный ас, а Украина говорит, что это якобы курсант, возникает вопрос: кого они хотят обмануть? Это то же самое, что говорить, что на стороне ВСУ воюют добровольцы и наемники. Это кадровые военные НАТО, которые грамотно передвигаются, выдвигаются, отступают и ведут огонь. Часть этих военных из Польши", - подчеркнул Леонков.
И нужно понимать, что и сейчас за штурвалами этих самолетов будут иностранные пилоты. И российские военные будут их сбивать на территории Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиF-16истребителилетчикиавиация
 
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