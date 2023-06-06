https://ukraina.ru/20230606/1046971686.html

Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС

Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС

Большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировала общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня

2023-06-06T19:37

2023-06-06T19:37

2023-06-06T19:44

новости

каховская гэс

гэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c2ca46e0380781cd3552b1d1aca99325.jpg

В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по критической инфраструктуре, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды.Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, считает политолог Андрей Суздальцев. Подробнее об этом можно прочитать в интервью : "Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, гэс, россия