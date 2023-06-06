Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС
Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС
Большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировала общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
2023-06-06T19:37
2023-06-06T19:44
новости
каховская гэс
гэс
россия
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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по критической инфраструктуре, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды.Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, считает политолог Андрей Суздальцев. Подробнее об этом можно прочитать в интервью : "Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр" на сайте Украина.ру.
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Новости, Каховская ГЭС, ГЭС, Россия

Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС

19:37 06.06.2023 (обновлено: 19:44 06.06.2023)
 
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Большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировала общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по критической инфраструктуре, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
"Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Будут большие проблемы с питьевой водой, как в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия будут понятны где-то через неделю, когда уйдет вода", - сказал Зеленский
По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.
По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.
Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды.
Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, считает политолог Андрей Суздальцев. Подробнее об этом можно прочитать в интервью : "Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр" на сайте Украина.ру.

- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
17:44
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
 
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Заголовок открываемого материала
19:37Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС
19:11В ЦРУ обсуждался план Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году – СМИ
18:28Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на Украине
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17:59Новороссийский чиновник Пушкин
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17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
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