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Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти

Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти - 06.06.2023 Украина.ру

Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти

Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1" 6 июня

2023-06-06T13:02

2023-06-06T13:02

2023-06-06T13:02

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На кадрах видно, что у дворца культуры в Новой Каховке вода, там плавают лебеди.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек.

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