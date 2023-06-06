Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти - 06.06.2023 Украина.ру
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Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти - 06.06.2023 Украина.ру
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1" 6 июня
2023-06-06T13:02
2023-06-06T13:02
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всу
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На кадрах видно, что у дворца культуры в Новой Каховке вода, там плавают лебеди.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек.
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Новости, ГЭС, Новая Каховка, ВСУ

Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти

13:02 06.06.2023
 
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Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1" 6 июня
"Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.
На кадрах видно, что у дворца культуры в Новой Каховке вода, там плавают лебеди.
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.
По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек.
10:59
Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступленияУкраина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС". Такое заявление 6 июня сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Политика страны"
 
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Заголовок открываемого материала
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
13:02Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
12:55Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
12:45"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
12:33Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит
12:23Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России
12:22Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
12:20ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин
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12:05Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"
12:04Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
11:42"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом
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10:59Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления
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