Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
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Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1" 6 июня
"Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.
На кадрах видно, что у дворца культуры в Новой Каховке вода, там плавают лебеди.
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.
По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек.