https://ukraina.ru/20230604/1046884437.html

Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс

Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс - 04.06.2023 Украина.ру

Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс

Швеция выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре

2023-06-04T17:19

2023-06-04T17:19

2023-06-04T17:19

новости

нато

турция

швеция

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Ранее СМИ сообщали, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО, так как Анкара считает, что Стокгольм предоставляет убежище террористам из Рабочей партии Курдистана.Также известно, что Столтенберг прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом вопрос вступления Швеции в альянс.Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом на саммите в Мадриде, который открыл путь Швеции в НАТО, а на следующей неделе пройдут новые переговоры Стокгольма и Анкары, говорится в статье.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что именно от Эрдогана зависит, вступит ли Швеция в НАТО в июне в ходе саммита альянса в Вильнюсе или нет.Он может продавить альянс, и переговоры об этом могут затянуться, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230601/1046742602.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, турция, швеция