Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс - 04.06.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс - 04.06.2023 Украина.ру
Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
Швеция выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
2023-06-04T17:19
2023-06-04T17:19
новости
нато
турция
швеция
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Ранее СМИ сообщали, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО, так как Анкара считает, что Стокгольм предоставляет убежище террористам из Рабочей партии Курдистана.Также известно, что Столтенберг прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом вопрос вступления Швеции в альянс.Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом на саммите в Мадриде, который открыл путь Швеции в НАТО, а на следующей неделе пройдут новые переговоры Стокгольма и Анкары, говорится в статье.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что именно от Эрдогана зависит, вступит ли Швеция в НАТО в июне в ходе саммита альянса в Вильнюсе или нет.Он может продавить альянс, и переговоры об этом могут затянуться, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
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Новости
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новости, нато, турция, швеция
Новости, НАТО, Турция, Швеция

Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс

17:19 04.06.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Швеция выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
Ранее СМИ сообщали, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО, так как Анкара считает, что Стокгольм предоставляет убежище террористам из Рабочей партии Курдистана.
Также известно, что Столтенберг прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом вопрос вступления Швеции в альянс.
"Швеция приняла шаги, чтобы выполнить свои обязательства, новое законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Таким образом, Швеция выполнила свои обязательства", – приводит РИА Новости слова генсека НАТО.
Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом на саммите в Мадриде, который открыл путь Швеции в НАТО, а на следующей неделе пройдут новые переговоры Стокгольма и Анкары, говорится в статье.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что именно от Эрдогана зависит, вступит ли Швеция в НАТО в июне в ходе саммита альянса в Вильнюсе или нет.
Он может продавить альянс, и переговоры об этом могут затянуться, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 06:07
Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от ЭрдоганаНесмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99 % голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52 % голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4 %
 
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