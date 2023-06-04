Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
Йенс Столтенберг
Швеция выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
Ранее СМИ сообщали, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО, так как Анкара считает, что Стокгольм предоставляет убежище террористам из Рабочей партии Курдистана.
Также известно, что Столтенберг прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом вопрос вступления Швеции в альянс.
"Швеция приняла шаги, чтобы выполнить свои обязательства, новое законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Таким образом, Швеция выполнила свои обязательства", – приводит РИА Новости слова генсека НАТО.
Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом на саммите в Мадриде, который открыл путь Швеции в НАТО, а на следующей неделе пройдут новые переговоры Стокгольма и Анкары, говорится в статье.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что именно от Эрдогана зависит, вступит ли Швеция в НАТО в июне в ходе саммита альянса в Вильнюсе или нет.
Он может продавить альянс, и переговоры об этом могут затянуться, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
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