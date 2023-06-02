https://ukraina.ru/20230602/1046841587.html

Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран

Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран - 02.06.2023 Украина.ру

Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран

Атака украинских беспилотников на Москву показала, что надо усиливать ПВО, а не вводить военное положение на Камчатке и Чукотке

2023-06-02T13:21

2023-06-02T13:21

2023-06-02T13:21

россия

сша

украина

беспилотники

турция

эрдоган

сербия

александр вучич

нато

интервью

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Нужно предпринимать дополнительные усилия, связанные с защитой наших регионов – Белгородская, Воронежская, Брянская области, а также новые территории. Но это в логике таких масштабных решений, будь то удар "Сарматами" по Вашингтону, либо применение каких-то других видов вооружений с такими же целями, считает политолог Александр Асафов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, могла ли атака украинских беспилотников на Москву поменять ситуацию на фронте и серьезно сказаться на настроениях российского общества?- Перед теми, кто запускал эти дроны, была поставлена задача поменять состояние в наших умах, но эта задача была провалена.Конечно, это была реакция на высокоточечные удары по Киеву, в том числе, на попадание по "Пэтриоту", который является фактически иконой для Украины и Запада. Эта американская великая система ПВО была дважды поражена за две недели.Еще это была реакция на неприятные для киевской власти обстоятельства, связанные с Артемовском. А также реакция на то, чтобы убрать из повестки историю с Залужным, который сейчас напоминает кота Шредингер - то ли он жив, то он отставлен.Как говорят специалисты по выдаче поисковой в интернете, это все надо как-то пессимизировать. Поэтому все, что было под рукой, было запущено в сторону Москвы.Но, как мы видим, три этих изделия были нейтрализованы силами РЭБ, а остальные были сбиты. Причем я хочу обратить внимание, что стоимость каждого из этих дронов – минимум миллион долларов, а ущербу они нанесли не так много. Где-то понадобится легкий ремонт.Поэтому это, безусловно, информационная атака с применением поражающих средств, в том числе и взрывчатых, которая провалилась. Несколько голосований в крупных телеграм-каналах показали, что, по мнению людей, наша ПВО отработала отлично. Городские службы тоже полностью справились со своими обязанностями.Москвичей таким образом не невротизировать, люди по большей части относятся к этому адекватно. Да, всегда есть какой-то процент белок-истеричек, но в целом это не вызвало какой-то истерической реакции. Хотя раньше мы видели, что общество уходило в тревогу от подобных вещей.Но понятно, что киевская власть при негативных для себя информационных трендах будет использовать все что возможно для того, чтобы на это повлиять.Влияет ли это действие не линию соприкосновения – нет, не влияет. Но я думаю, что с такими атаками мы еще столкнемся.– Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно вводить военное положение. Дмитрий Песков ему ответил, что это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Вы какую позицию занимаете? Нужны ли нам какие-то дальнейшие резкие шаги?- Я к этому отношусь весьма прагматично. Хотя у меня есть предположение, почему разные акторы столь резки в своей риторике, когда говорят нам о военном положении и о необходимости тотальной мобилизации.Я напомню, что восемь устройств пролетели в обход ПВО. Это означает, что надо усиливать ПВО, а не вводить военное положение на Камчатке и Чукотке. Нужно предпринимать дополнительные усилия, связанные с защитой наших регионов – Белгородская, Воронежская, Брянская области, а также новые территории. Но это в логике таких масштабных решений, будь то удар "Сарматами" по Вашингтону, либо применение каких-то других видов вооружений с такими же целями.Есть конфликт. В него вовлечено НАТО через поставки смертоносных видов вооружений. Мы видим, что говорят британцы, а также всякие мы видим, что заявляют различные боррели и столтенберги. Если Россия вызывает у них такую реакцию, следовательно, она действует достаточно эффективно.Задачи должны быть выполнены. Но я сомневаюсь, что нам нужно эмоционально реагировать на такие эпизоды. Я считаю, что Песков, указывая на то, чьи полномочия и чья ответственность должны быть при принятии таких решений, абсолютно прав.Мы можем сколь угодно с вами придумать претензии к Минобороны и к нашей власти. Вопрос лишь в состоятельности этих претензий и в том, есть ли у нас готовый сценарий, который реалистичен.Потому что я вижу, правительство, президент, депутаты Государственной Думы и вся система власти в целом сейчас справляются со своей работой в нынешних обстоятельствах. Не думаю, что мы уже перешли в какую-то новую реальность, в которой реально необходимо введение нового военного положения.А касательно такой риторики, то она не ставит своей целью на самом деле ввести военное положение. Возможно, что это сознательная дезинформация противника, которая часто работает.Мы относимся к этому очень остро и ярко. Мы переживаем по поводу заявлений Евгения Пригожина и отсутствия ему ответов со стороны Минобороны, но ситуация – несколько сложнее.Люди такого масштаба с такими предложениями обращаются не к нам с вами. Они не моего мнения спрашивают, нужно ли вводить военное положение или нет. И не меня убеждают в том, что это нужно вводить или нет. Поэтому я, собственно, к этому отношусь предельно рационально.У нас есть органы, принимающие подобные решения, то, что находится в их компетенции. Их позицию в том числе транслирует и Песков.- Эрдоган одержал победу во втором туре выборов на пост президента Турции. Будет ли он менять кого-то в кабинетах на местах? Какую политику он будет занимать по отношению к России?- Тут есть масса обстоятельств, но мой ответ простой. Эрдоган как себя вел, так и будет себя вести.Он прошел через очень сложный для себя этап, но это укрепило его политическую фигуру. Поэтому он продолжит использовать методы и инструменты, которые он применял для достижения целей и задач Турции как государства.На самом деле мы не считаем главным один вопрос. Нам кажется, что обновленный, получивший электоральную поддержку и легитимность Эрдоган, должен резко все поменять. Но он же сказал, что "мы будем продолжать работать над газовым хабом". Поэтому никаких оснований на изменение отношений Турцией с Россией нет.А где есть? Контакты с Байденом, обсуждение сложных для НАТО вопросов, связанных со Швецией. И когда мы обсуждали эти вопросы еще год назад, я говорил, что по поводу Швеции решения будут приняты сразу после выборов.Эрдогану для выборов нужна принципиальная позиция, касательная последователей Фетхуллаха Гюлена, организации "Хизмет" и курдского сопротивления, которое он считает своими принципиальными противниками.И после выборов он будет торговаться. Потому что от него зависит, войдет Швеция саммитом июньским натовским в НАТО или нет? Это его слово. Эрдоган уже предъявил эти претензии американцам. Мы просто не видим этого публично.Это достаточно понятно, что он будет просить в своей логике переговоров. А любые переговоры с Эрдоганом – это создание предельно повышенных ставок, а потом медленный отход на более рациональные позиции. Эти напряженные переговоры сейчас ведутся.И это интересно, поскольку здесь есть интрига – продавит он их или не продавит? Рискнут они не получить Швецию в блоке НАТО, поскольку это уже для них в голове решенный вопрос, или не рискнут? Что получит Эрдоган, что он сможет здесь реализовать в качестве своих требований? Это интересно.А что касается России – он будет продолжать работать. И одновременно Эрдоган продолжит шантажировать США и НАТО.Если посмотреть на логику его политического трека идеологических решений, связанных с отставками и назначениями в прошлом, то мы можем наблюдать и сворачивание неоосманистского трека.Он останется умеренно османистским. Он будет корректировать курс, но не в сторону Турции как члена Европы, а в стороны более светской Турции. Вопрос, когда он к этому перейдет, поскольку он сделал ставку и на людей с похожими взглядами электорально. Но поскольку сейчас у него есть подтвержденная легитимность, он может курс страны корректировать.Зачем это нужно? Чтобы решить экономические проблемы. А для этого нужно больше туристов, больше торговли и больше присутствия на зерновом рынке, хотя Турция очень серьезный игрок.Нужны новые направления взаимодействия с Китаем и арабскими странами. Хотя там есть неприятность, выраженная в возращении Сирии в Лигу арабских государств.В общем, все сложно. Но понятно, куда он будет работать. И в ближайшее время то, что может вызвать такой экспертов и зрителей – это ситуация "Эрдоган, Швеция и НАТО". Все остальное более или менее предсказуемо.– Будет ли Эрдоган укрепляться в качестве миротворца? Ведь после инаугурации прилетает Путин, а потом прилетает Зеленский, с которым будет разговор и про зерновую сделку, и про ход конфликта.– Это тоже вопрос целеполагания. Зачем это Эрдогану было нужно перед выборами – понятно. Он хотел показать, что он большой актор. А если мы отойдем чуть дальше от активного электорального периода, мы увидим, что он на этом обжегся.Первые переговоры, связанные с достижением результата, который был зафиксирован на бумаге, были достигнуты при посредничестве Эрдогана, но после этого американцы сломали ручки украинской делегации. Один из представителей делегации был застрелен. Помните, что тогда сказала СБУ? Мы ошиблись в своем подозрении, и человека, извините за жаргонизм, грохнули на улице.Эрдоган сделал выводы, что американцы не пустят его в качестве миротворца, несмотря на все эти заявления Китая, Бразилии, Венгрии, Турции, Латинской Америки и Африки. Несмотря на то, что всем очевидно, что нужно начинать обсуждения хотя бы каких-то общих рамок переговоров. Позиция американцев и британцев достаточно очевидна.Что там сказал представитель ФРГ? Что удары украинским оружием по территории России являются легитимными. То есть, общий западный трек понятен. А Эрдоган – не политический самоубийца, чтобы их будет шантажировать и ставить в неприятные обстоятельства.Но опыт, полученный на том раунде переговоров им усвоен хорошо. Поэтому говорить о том, что он миротворец, не следует. Он будет предъявлять миру как свое собственное достижение зерновую сделку и возможное ее развитие, но не более того.– Поговорим о предстоящем саммите БРИКС. Власти ЮАР намерены перевести его в Китай. Как вы считаете, связано ли это с ордером МУС на Путина? И вообще, что такое БРИКС? Почему много стран хотят вступить в это объединение?– Проще начать со второго вопроса, потому что первый абсолютно конспирологический.Дело в том, что история БРИКС прошла очень большую эволюцию. Над БРИКС смеялись, говорили о том, что это клуб неудачников. Вот G8 – это да, а это что? Собрались аутсайдеры, "андеродоги", если в боксерской терминологии.И мы видим, что со временем союз окреп. Он обрел устойчивые связи внутри себя. Он стал привлекательным своим предложением не ожесточенной конкуренцией с применением любых средств, а взаимовыгодным сотрудничеством и торговлей, которая не является односторонней выгодной сделкой с нулевой суммой.В нашем мире, когда его основы находятся под угрозой обрушения, когда мы видим, что происходит с ООН, когда мы видим, как американцы поступают со всеми договоренностями, начиная от торговых, заканчивая договорами технического сотрудничества – БРИКС может стать островком стабильности. Хотя на самом деле это не островок. Если сложить экономику БРИКС – это будет, пожалуй, главный материк, а все остальные будут островами.А ничего конспирологического, связанного с этим ордером в решении ЮАР я не вижу.В этом решении есть обстоятельства. БРИКС – это экономический союз, а Китай – одна из крупнейших экономик мира. Безусловно, это можно трактовать и так. Но является ли это основной и единственной причиной переноса – конечно нет.– Вопрос о ситуации в Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич, считает, что достаточно все напряженно. Будут ли стрелять, будет ли пролита кровь?– Я надеюсь, что нет. Но мы с вами наблюдаем такой инструмент прямого и непрямого давления на Сербию. Это же, конечно, связано с позицией Сербии по отношению к России и к санкциям.Шантаж Сербии Евросоюзом был буквально на днях. Мол, у вас будут определенные сложности, если вы не откажетесь, ваша заявка под вопросом. Сколько заявка лежит? Это не сработало. Поэтому Запад перешел к методам жесткого воспитания.Первый этап этой провокации был полтора года назад. Тогда было напряжение, связанное с отменой сербских автомобильных прав и номеров в Косово. Но если тогда стало понятно, что это напряжение можно докрутить в случае непримиримости позиции Вучича, то сейчас пришел второй этап.Все зависит от того, насколько Вучич готов справляться с этой ситуацией. Мы видим, что он снял с себя полномочия главы правящей партии, чтобы по партии не ударило. Он готов взять огонь на себя в случае чего, чтобы стать фигурой, которая бросится на американскую амбразуру, в надежде, что не пострадают остальные.Если на Западе примут решение дальше разжигать этот конфликт, то, учитывая, что миротворцы избивают сербов, стреляют в них, кидают светошумовые гранаты, то эскалация возможна.К сожалению, это не единственная горячая, даже не тлеющая, а загорающаяся точка на карте, которую моделируют американцы. Не зря Сербия обращалась к России и к Китаю, с просьбой повлиять на ситуацию. Я думаю, что на площадке ООН это обсуждается, но вопрос в применении совсем прямых инструментов политического манипулирования. Поэтому вероятность есть. Я надеюсь, что ее не будет, но вероятность есть.– Эти зоны постоянно будут каким-то очагом, которым можно манипулировать, как в случае с конфликтом Армении и Азербайджана по поводу Карабаха?– Конструкция достаточно понятная. Конструкция такого влияния – это англосаксонская школа. Индия, Пакистан, Мьянма, Филиппины, Ближний Восток. Несуществующий Единый Большой Курдистан, и вообще курдский вопрос на Ближнем Востоке.Все эти точки смоделированы по одинаковым образцам, и они могут быть десятки лет. Конфликты эти – незаживающие раны в такой конфигурации, с криво, специально намеренно прочерченными границами, с постоянной подпиткой радикалов. В Латинской Америке то же самое происходило и происходит.Они, конечно, могут быть очень долгоиграющими. Здесь вопрос – заложенная бомба та самая, это по поводу Косово. Было же понятно, когда они расправились с Югославией, что они эту закладку оставляют надолго, это такой клинышек в спокойствие на Балканах. А еще есть албанский вопрос, при необходимости с него тоже можно стряхнуть пыль.Поэтому все линии разлома есть. Как только начинают обсуждаться сложности в США, – "да, действительно, если у нас будет дефолт – вам всем кранты, если мы повысим госдолг – у вас у всех будут проблемы. Да, мы уже решили уже повысить". На протяжении трех недель надо было – от заявления "Никогда нет, мы этого не сделаем" до "мы скоро это сделаем, мы договорились",И когда эти проблемы можно решить за счет разжигания конфликтов на другом континенте, в Европе, или на территории большой Евразии, или в Азии, в АТР, устроив неприятность Китаю и Северной Корее – они будут делать.Это инструмент тот самый доминирования в логике однополярного мира Pax Americana, то, о чем неоднократно говорит президент.– Как вы считаете, оставит ли Запад такую закладку после украинского конфликта?– Обязательно постарается.Посмотрите, как он работает с украинскими элитами. Там же постоянно даются авансы фигурам второго-третьего ряда. И эти инвестиции в разные фигуры были всегда.Сейчас уже никто не помнит, какие были политические амбиции у Турчинова и Яценюка. Как их вызывали туда для того, чтобы провести беседу. Как отдельно ввели Тимошенко и Кличко, создавая на всякий случай очень длинную скамейку запасных, которые еще одновременно между собой конфликтуют.Так что, безусловно, таких закладок они постараются наделать.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Александр Порунов

россия, сша, украина, беспилотники, турция, эрдоган, сербия, александр вучич, нато, интервью