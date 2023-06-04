Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ - 04.06.2023 Украина.ру
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Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ
Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ - 04.06.2023 Украина.ру
Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ
Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области 3 июня проголосовала за верность УПЦ, заявил настоятель общины архимандрит Феогност. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) 4 июня
2023-06-04T16:15
2023-06-04T16:15
новости
упц
пцу
храм
киевская область
союз православных журналистов
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Как сообщается, голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы, прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.По данным СПЖ, в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести прихожан УПЦ в структуру Думенко.По сведениям СПЖ, на это „собрание“ верующих не допустили.Организатор сторонников Думенко Юлия Кияшко спрятала протоколы и показать их членам Михайловской религиозной общины отказалась, уточнили в статье.Ранее сообщалось, что в селе Черняхов рейдеры раскольнической ПЦУ при содействии полиции захватили храм канонической УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.Ранее министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о разрыве договора аренды и потребовало освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Наместник мужского монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру рассказал о борьбе с православием.По его словам, Порошенко, а точнее его кураторы, создавшие раскольническую ПЦУ борются с мировым православием. А так как две трети мирового православия - это РПЦ, то борются именно с ней.Тем более, отметил отец Иоанн, многие другие православные церкви в какой-то мере зависимы, поскольку их страны являются членами Евросоюза. В тех же Болгарии, Румынии, Греции можно влиять на церковь через политиков, продавливать какие-то моменты, добавил архимандрит.По его мнению, было очевидно, что начнут принуждать к переходу в раскольническую ПЦУ, боевые действия лишь ускорили процесс.По словам архимандрита, единственный способ "воевать с церковью", это отрывать куски и перетаскивать в подконтрольный Вселенский патриархат. Патриарха там назначили американцы и полностью его контролируют, заявил архимандрит.План заключается в захвате приходов и переводе их под юрисдикцию Вселенского патриархата, который после должен будет передать их католикам. По крайней мере до 2025 года они планируют объединяться с католиками, добавил отец Иоанн.Подробнее об этом можно прочитать в интервью архимандрита Иоанна на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, упц, пцу, храм, киевская область, союз православных журналистов
Новости, УПЦ, ПЦУ, храм, Киевская область, Союз православных журналистов

Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ

16:15 04.06.2023
 
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
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Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области 3 июня проголосовала за верность УПЦ, заявил настоятель общины архимандрит Феогност. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) 4 июня
Как сообщается, голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы, прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
По данным СПЖ, в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести прихожан УПЦ в структуру Думенко.
„После литургии верующие пошли крестным ходом к месту собрания думенковцев, чтобы заявить, что их "собрание" нелегитимно“. — пишет издание.
По сведениям СПЖ, на это „собрание“ верующих не допустили.
„Крестному ходу перекрыли дорогу автомобилями, а крестоходцев стали оскорблять“. - сообщил СПЖ.
Организатор сторонников Думенко Юлия Кияшко спрятала протоколы и показать их членам Михайловской религиозной общины отказалась, уточнили в статье.
Ранее сообщалось, что в селе Черняхов рейдеры раскольнической ПЦУ при содействии полиции захватили храм канонической УПЦ.
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За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.
Ранее министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о разрыве договора аренды и потребовало освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.
Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
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Наместник мужского монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру рассказал о борьбе с православием.
По его словам, Порошенко, а точнее его кураторы, создавшие раскольническую ПЦУ борются с мировым православием. А так как две трети мирового православия - это РПЦ, то борются именно с ней.
Тем более, отметил отец Иоанн, многие другие православные церкви в какой-то мере зависимы, поскольку их страны являются членами Евросоюза. В тех же Болгарии, Румынии, Греции можно влиять на церковь через политиков, продавливать какие-то моменты, добавил архимандрит.
По его мнению, было очевидно, что начнут принуждать к переходу в раскольническую ПЦУ, боевые действия лишь ускорили процесс.
По словам архимандрита, единственный способ "воевать с церковью", это отрывать куски и перетаскивать в подконтрольный Вселенский патриархат. Патриарха там назначили американцы и полностью его контролируют, заявил архимандрит.
План заключается в захвате приходов и переводе их под юрисдикцию Вселенского патриархата, который после должен будет передать их католикам. По крайней мере до 2025 года они планируют объединяться с католиками, добавил отец Иоанн.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью архимандрита Иоанна на нашем сайте.
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