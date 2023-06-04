Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно в его адрес поступают более 200 угроз убийством, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на его слова на брифинге в честь Дня МВД и Дня полиции в стране
Ранее СМИ сообщали о митинге в Белграде против политики действующей власти Сербии, который организовала оппозиция.
"Я президент республики, и моя работа – терпеть угрозы смертью. Не знаю, преследуется ли это официально, служебно, что касается меня – каждый день более 200 угроз убийством в отношении меня. Когда вы президент, научитесь это терпеть", – приводит РИА Новости слова Вучича.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что Сербия находится по давлением со стороны Запада, так как придерживается дружеской позиции по отношению к России.
Евросоюз также не хочет, чтобы Сербия мешала Косово разобраться с этническими сербами на севере региона, а позиция Вучича пока неизменна, отметил он.
Всё будет зависеть от того, насколько президент Сербии готов справиться с этой ситуацией, подчеркнул Асафов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
1 июня, 07:03Чем закончится обострение в Косово? Новыми уступками ВучичаВ южном сербском крае Косово и Метохия в эти дни происходит очередная эскалация застарелого межэтнического конфликта между албанцами, которых поддерживают ведущие западные страны и организации, и сербами, которых не поддерживает никто. Дело происходит на севере края, где традиционно доминирует сербское население