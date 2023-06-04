https://ukraina.ru/20230604/1046883080.html

Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич

Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич - 04.06.2023 Украина.ру

Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно в его адрес поступают более 200 угроз убийством, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на его слова на брифинге в честь Дня МВД и Дня полиции в стране

2023-06-04T15:19

2023-06-04T15:19

2023-06-04T15:19

новости

сербия

косово

запад

евросоюз

александр вучич

угрозы

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Ранее СМИ сообщали о митинге в Белграде против политики действующей власти Сербии, который организовала оппозиция.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что Сербия находится по давлением со стороны Запада, так как придерживается дружеской позиции по отношению к России.Евросоюз также не хочет, чтобы Сербия мешала Косово разобраться с этническими сербами на севере региона, а позиция Вучича пока неизменна, отметил он.Всё будет зависеть от того, насколько президент Сербии готов справиться с этой ситуацией, подчеркнул Асафов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230601/1046783056.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сербия, косово, запад, евросоюз, александр вучич, угрозы