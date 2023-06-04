Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич - 04.06.2023 Украина.ру
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Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич - 04.06.2023 Украина.ру
Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно в его адрес поступают более 200 угроз убийством, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на его слова на брифинге в честь Дня МВД и Дня полиции в стране
2023-06-04T15:19
2023-06-04T15:19
новости
сербия
косово
запад
евросоюз
александр вучич
угрозы
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Ранее СМИ сообщали о митинге в Белграде против политики действующей власти Сербии, который организовала оппозиция.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что Сербия находится по давлением со стороны Запада, так как придерживается дружеской позиции по отношению к России.Евросоюз также не хочет, чтобы Сербия мешала Косово разобраться с этническими сербами на севере региона, а позиция Вучича пока неизменна, отметил он.Всё будет зависеть от того, насколько президент Сербии готов справиться с этой ситуацией, подчеркнул Асафов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230601/1046783056.html
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новости, сербия, косово, запад, евросоюз, александр вучич, угрозы
Новости, Сербия, Косово, Запад, Евросоюз, Александр Вучич, угрозы

Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич

15:19 04.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно в его адрес поступают более 200 угроз убийством, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на его слова на брифинге в честь Дня МВД и Дня полиции в стране
Ранее СМИ сообщали о митинге в Белграде против политики действующей власти Сербии, который организовала оппозиция.
"Я президент республики, и моя работа – терпеть угрозы смертью. Не знаю, преследуется ли это официально, служебно, что касается меня – каждый день более 200 угроз убийством в отношении меня. Когда вы президент, научитесь это терпеть", – приводит РИА Новости слова Вучича.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что Сербия находится по давлением со стороны Запада, так как придерживается дружеской позиции по отношению к России.
Евросоюз также не хочет, чтобы Сербия мешала Косово разобраться с этническими сербами на севере региона, а позиция Вучича пока неизменна, отметил он.
Всё будет зависеть от того, насколько президент Сербии готов справиться с этой ситуацией, подчеркнул Асафов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Асафова на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 07:03
Чем закончится обострение в Косово? Новыми уступками ВучичаВ южном сербском крае Косово и Метохия в эти дни происходит очередная эскалация застарелого межэтнического конфликта между албанцами, которых поддерживают ведущие западные страны и организации, и сербами, которых не поддерживает никто. Дело происходит на севере края, где традиционно доминирует сербское население
 
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