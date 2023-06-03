Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске
© Телеграм-канал Владимира РоговаТочка-У в Бердянске Запорожской области
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Около пяти взрывов прозвучало в Мелитополе и серия взрывов слышна в Бердянске, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов в своём телеграм-канале 3 июня
По поводу взрывов в Мелитополе Владимир Рогов позже уточнил, что они прозвучали в районе северного выезда.
„В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов [...] По предварительной информации - взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда“. - написал Рогов.
Позже общественный деятель сообщил о серии взрывов в Бердянске.
„Нацисты предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу [...] По предварительной информации, сработала система ПВО - сбито 6 ракет“. - отметил Рогов.
Владимир Рогов спустя время подтвердил факт успешной работы систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе.
„Однако осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала, на Западном проспекте“. - уточнил он.
По его данным, в результате этого на автовокзале повреждён гражданский автомобиль. Жертв и серьёзных разрушений нет.
В своём телеграм-канале Владимир Рогов разместил фото, подтверждающее успешную работу ПВО.
На фото изображена хвостовая часть „Точки У“ в Бердянске.
„В истории государства "У" пора ставить точку!“ - резюмировал Рогов.
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