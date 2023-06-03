Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске - 03.06.2023 Украина.ру
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Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске
Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске - 03.06.2023 Украина.ру
Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске
Около пяти взрывов прозвучало в Мелитополе и серия взрывов слышна в Бердянске, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов в своём телеграм-канале 3 июня
2023-06-03T20:41
2023-06-03T20:41
новости
владимир рогов
запорожская область
бердянск
мелитополь
пво
точка-у
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По поводу взрывов в Мелитополе Владимир Рогов позже уточнил, что они прозвучали в районе северного выезда.Позже общественный деятель сообщил о серии взрывов в Бердянске.Владимир Рогов спустя время подтвердил факт успешной работы систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе.По его данным, в результате этого на автовокзале повреждён гражданский автомобиль. Жертв и серьёзных разрушений нет.В своём телеграм-канале Владимир Рогов разместил фото, подтверждающее успешную работу ПВО.На фото изображена хвостовая часть „Точки У“ в Бердянске.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, владимир рогов, запорожская область, бердянск, мелитополь, пво, точка-у
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Бердянск, Мелитополь, ПВО, Точка-У

Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске

20:41 03.06.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаТочка-У в Бердянске Запорожской области
Точка-У в Бердянске Запорожской области
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
Около пяти взрывов прозвучало в Мелитополе и серия взрывов слышна в Бердянске, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов в своём телеграм-канале 3 июня
По поводу взрывов в Мелитополе Владимир Рогов позже уточнил, что они прозвучали в районе северного выезда.

„В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов [...] По предварительной информации - взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда“. - написал Рогов.

Позже общественный деятель сообщил о серии взрывов в Бердянске.

„Нацисты предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу [...] По предварительной информации, сработала система ПВО - сбито 6 ракет“. - отметил Рогов.

Владимир Рогов спустя время подтвердил факт успешной работы систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе.
„Однако осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала, на Западном проспекте“. - уточнил он.
По его данным, в результате этого на автовокзале повреждён гражданский автомобиль. Жертв и серьёзных разрушений нет.
В своём телеграм-канале Владимир Рогов разместил фото, подтверждающее успешную работу ПВО.
На фото изображена хвостовая часть „Точки У“ в Бердянске.
„В истории государства "У" пора ставить точку!“ - резюмировал Рогов.
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НовостиВладимир РоговЗапорожская областьБердянскМелитопольПВОТочка-У
 
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