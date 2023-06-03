Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске

"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна

Сохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.