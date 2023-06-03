Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры

Дрон на уроке труда и фейки в учебниках по истории. Что происходит с украинским образованием

Вскоре тысячи украинских школьников отметят свой выпускной вечер, после чего выйдут в мир, где для большинства из них нет уже экономических перспектив, кроме службы в ВСУ или трудовой миграции