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Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры - 03.06.2023 Украина.ру
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
Кабинет министров Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание „Суспильне“ 3 июня
2023-06-03T19:32
2023-06-03T19:32
2023-06-03T19:32
новости
кабмин
украина
министр культуры
александр ткаченко
петиция
увольнение
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Петиция с призывом уволить Ткаченко с поста министра культуры набрала 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения кабмином.Издание привело слова из письма, полученного авторами петиции.В письме также отмечается, что петиция „не отвечает требованиям к письменному или устному обращению“.Александр Ткаченко был назначен министром культуры Украины в июне 2022 года.В марте 2023 года Ткаченко направил канонической УПЦ уведомление об одностороннем расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры и потребовал монахов освободить святыню.Российский и украинский журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру ранее прокомментировал культурную политику Украины.По его словам, Украина – источник инфекции русофобии во всей Европе. Дело в том, что они считают, что хороших русских не существует в принципе, добавил эксперт.Вышинским подчеркнул, что этот принцип не так давно сформулировал министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко. Он сказал, что не бывает "хороших русских", а есть „полезные“, привел слова Ткаченко эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Кирилла Вышинского на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, кабмин, украина, министр культуры, александр ткаченко, петиция, увольнение
Новости, Кабмин, Украина, министр культуры, Александр Ткаченко, петиция, увольнение
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
Кабинет министров Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание „Суспильне“ 3 июня
Петиция с призывом уволить Ткаченко с поста министра культуры набрала 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения кабмином.
Издание привело слова из письма, полученного авторами петиции.
"Кабинет министров заявил, что петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности главы министерства культуры не будет рассмотрена, поскольку не набрала достаточного количества голосов несмотря на то, что ее поддержали 25509 человек из необходимых 25 тысяч", - сообщило издание.
В письме также отмечается, что петиция „не отвечает требованиям к письменному или устному обращению“.
Александр Ткаченко был назначен министром культуры Украины в июне 2022 года.
В марте 2023 года Ткаченко направил канонической УПЦ уведомление об одностороннем расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры и потребовал монахов освободить святыню.
Российский и украинский журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру ранее прокомментировал культурную политику Украины.
По его словам, Украина – источник инфекции русофобии во всей Европе. Дело в том, что они считают, что хороших русских не существует в принципе, добавил эксперт.
Вышинским подчеркнул, что этот принцип не так давно сформулировал министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко. Он сказал, что не бывает "хороших русских", а есть „полезные“, привел слова Ткаченко эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Кирилла Вышинского на нашем сайте.
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