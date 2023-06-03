Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры - 03.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230603/1046872896.html
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры - 03.06.2023 Украина.ру
Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
Кабинет министров Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание „Суспильне“ 3 июня
2023-06-03T19:32
2023-06-03T19:32
новости
кабмин
украина
министр культуры
александр ткаченко
петиция
увольнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/66/1029726687_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_23bcc7097b77e0a5a50de81c4360c3cc.jpg
Петиция с призывом уволить Ткаченко с поста министра культуры набрала 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения кабмином.Издание привело слова из письма, полученного авторами петиции.В письме также отмечается, что петиция „не отвечает требованиям к письменному или устному обращению“.Александр Ткаченко был назначен министром культуры Украины в июне 2022 года.В марте 2023 года Ткаченко направил канонической УПЦ уведомление об одностороннем расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры и потребовал монахов освободить святыню.Российский и украинский журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру ранее прокомментировал культурную политику Украины.По его словам, Украина – источник инфекции русофобии во всей Европе. Дело в том, что они считают, что хороших русских не существует в принципе, добавил эксперт.Вышинским подчеркнул, что этот принцип не так давно сформулировал министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко. Он сказал, что не бывает "хороших русских", а есть „полезные“, привел слова Ткаченко эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Кирилла Вышинского на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
https://ukraina.ru/20230525/1046547940.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/66/1029726687_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_086eb5eb6cb7196f5f0cd9edc970d1ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кабмин, украина, министр культуры, александр ткаченко, петиция, увольнение
Новости, Кабмин, Украина, министр культуры, Александр Ткаченко, петиция, увольнение

Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры

19:32 03.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТкаченкоАлександр Ткаченко
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Ткаченко
Читать в
Кабинет министров Украины отказался рассматривать петицию об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, сообщило украинское издание „Суспильне“ 3 июня
Петиция с призывом уволить Ткаченко с поста министра культуры набрала 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения кабмином.
Издание привело слова из письма, полученного авторами петиции.

"Кабинет министров заявил, что петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности главы министерства культуры не будет рассмотрена, поскольку не набрала достаточного количества голосов несмотря на то, что ее поддержали 25509 человек из необходимых 25 тысяч", - сообщило издание.

В письме также отмечается, что петиция „не отвечает требованиям к письменному или устному обращению“.
Александр Ткаченко был назначен министром культуры Украины в июне 2022 года.
В марте 2023 года Ткаченко направил канонической УПЦ уведомление об одностороннем расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры и потребовал монахов освободить святыню.
Российский и украинский журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру ранее прокомментировал культурную политику Украины.
По его словам, Украина – источник инфекции русофобии во всей Европе. Дело в том, что они считают, что хороших русских не существует в принципе, добавил эксперт.
Вышинским подчеркнул, что этот принцип не так давно сформулировал министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко. Он сказал, что не бывает "хороших русских", а есть „полезные“, привел слова Ткаченко эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Кирилла Вышинского на нашем сайте.
Сейчас на Украина.ру читают:
Армии НАТО. Людские ресурсы
Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini
Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
Крым, школа, дети из Херсона
25 мая, 04:50
Дрон на уроке труда и фейки в учебниках по истории. Что происходит с украинским образованием Вскоре тысячи украинских школьников отметят свой выпускной вечер, после чего выйдут в мир, где для большинства из них нет уже экономических перспектив, кроме службы в ВСУ или трудовой миграции
 
НовостиКабминУкраинаминистр культурыАлександр Ткаченкопетицияувольнение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:18Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине
20:41Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске
19:32Власти Украины отклонили петицию об увольнении министра культуры
18:53В США назвали российский самолёт „летающим танком“
18:11Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
18:00Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на Украине
18:00Дело "Четвёртого рейха": недетские игры детей советской элиты
17:31ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо
16:49Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС
16:40Армен Гаспарян о том, почему нельзя фотографировать беспилотники и почему Восток не принимает Запад
16:20Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву
15:55Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона
14:52ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо
14:19Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
13:56WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
13:09Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку
13:08Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня
12:10Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
12:05Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине
11:29Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Лента новостейМолния