Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа - 31.05.2023 Украина.ру
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Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа - 31.05.2023 Украина.ру
Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
Один из украинских боевиков 215-го батальона 125-й бригады теробороны ВСУ, Виталий Карвацкий, сообщил 30 мая в Twitter, что их комбат подорвал гранатой автомобиль своих же военных
2023-05-31T16:36
2023-05-31T16:36
новости
всу
тероборона
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По словам Карвацкого, причиной действий командира стало невыполнение приказа.Подчиненные ослушались приказа и собирались поехать за бензином для генераторов, что крайне не понравилось руководству, пояснил он.Позже украинские СМИ сообщили, что после того, как видео получило распространение в сети, Карвацкого вызвали к командиру батальона. СМИ приводят слова Карвацкого о том, что комбат Андрей Салехман угрожал ему уголовной ответственностью и попросить записать опровержение и публичные извинения за клевету. Позже сообщили, что в бригаду приехали представители СБУ, управления бригады, представители управления сил ТрО для выяснения подробностей. Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, всу, тероборона, машина, twitter, украина
Новости, ВСУ, тероборона, машина, Twitter, Украина

Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа

16:36 31.05.2023
 
© скриншот видео тг-канала Readovka
© скриншот видео тг-канала Readovka
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Один из украинских боевиков 215-го батальона 125-й бригады теробороны ВСУ, Виталий Карвацкий, сообщил 30 мая в Twitter, что их комбат подорвал гранатой автомобиль своих же военных
По словам Карвацкого, причиной действий командира стало невыполнение приказа.

"Пока вы там всей страной сбрасываетесь на тачки для армии, мой [сумасшедший] поплавленный комбат их подрывает гранатами, потому что [зачем] ездить ребятам", - написал Карвацкий.

Подчиненные ослушались приказа и собирались поехать за бензином для генераторов, что крайне не понравилось руководству, пояснил он.
Позже украинские СМИ сообщили, что после того, как видео получило распространение в сети, Карвацкого вызвали к командиру батальона.
СМИ приводят слова Карвацкого о том, что комбат Андрей Салехман угрожал ему уголовной ответственностью и попросить записать опровержение и публичные извинения за клевету.
Позже сообщили, что в бригаду приехали представители СБУ, управления бригады, представители управления сил ТрО для выяснения подробностей.
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