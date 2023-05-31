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Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа

Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа - 31.05.2023 Украина.ру

Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа

Один из украинских боевиков 215-го батальона 125-й бригады теробороны ВСУ, Виталий Карвацкий, сообщил 30 мая в Twitter, что их комбат подорвал гранатой автомобиль своих же военных

2023-05-31T16:36

2023-05-31T16:36

2023-05-31T16:36

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По словам Карвацкого, причиной действий командира стало невыполнение приказа.Подчиненные ослушались приказа и собирались поехать за бензином для генераторов, что крайне не понравилось руководству, пояснил он.Позже украинские СМИ сообщили, что после того, как видео получило распространение в сети, Карвацкого вызвали к командиру батальона. СМИ приводят слова Карвацкого о том, что комбат Андрей Салехман угрожал ему уголовной ответственностью и попросить записать опровержение и публичные извинения за клевету. Позже сообщили, что в бригаду приехали представители СБУ, управления бригады, представители управления сил ТрО для выяснения подробностей. Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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