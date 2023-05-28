В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ - 28.05.2023 Украина.ру
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В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ - 28.05.2023 Украина.ру
В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
В Турции в 17:00 закрылись избирательские участки для голосования во втором туре выборов президента страны, сообщило РИА Новости 28 мая
2023-05-28T17:39
2023-05-28T17:39
новости
турция
выборы
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Ранее сообщалось, что граждане так же активно голосуют, как и в первом туре, голосование проходит спокойно, без инцидентов.Запрет на оповещение об итогах выборов установлен до 21:00 28 мая, добавило РИА Новости.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что, по его мнению, у действующего президента Турции Реджепа Эрдогана больше шансов одержать победу на выборах, чем у его основного прозападного оппонента, который заявил о введении санкций против России в случае, если он станет президентом.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, турция, выборы
Новости, Турция, выборы

В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ

17:39 28.05.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРеферендум по изменению конституции Турции
Референдум по изменению конституции Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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В Турции в 17:00 закрылись избирательские участки для голосования во втором туре выборов президента страны, сообщило РИА Новости 28 мая
Ранее сообщалось, что граждане так же активно голосуют, как и в первом туре, голосование проходит спокойно, без инцидентов.
"Начался процесс подсчета голосов. По всей стране установили свыше 191 тысячи урн для голосования. Число избирателей превышало 60 миллионов человек", – говорится в статье.
Запрет на оповещение об итогах выборов установлен до 21:00 28 мая, добавило РИА Новости.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что, по его мнению, у действующего президента Турции Реджепа Эрдогана больше шансов одержать победу на выборах, чем у его основного прозападного оппонента, который заявил о введении санкций против России в случае, если он станет президентом.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
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