В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
В Турции в 17:00 закрылись избирательские участки для голосования во втором туре выборов президента страны, сообщило РИА Новости 28 мая
Ранее сообщалось, что граждане так же активно голосуют, как и в первом туре, голосование проходит спокойно, без инцидентов.
"Начался процесс подсчета голосов. По всей стране установили свыше 191 тысячи урн для голосования. Число избирателей превышало 60 миллионов человек", – говорится в статье.
Запрет на оповещение об итогах выборов установлен до 21:00 28 мая, добавило РИА Новости.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что, по его мнению, у действующего президента Турции Реджепа Эрдогана больше шансов одержать победу на выборах, чем у его основного прозападного оппонента, который заявил о введении санкций против России в случае, если он станет президентом.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
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