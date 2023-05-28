https://ukraina.ru/20230528/1046649636.html

США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев

США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев - 28.05.2023 Украина.ру

США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев

Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался по поводу слов американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, сообщил телеграм-канал Комиссии 28 мая

2023-05-28T16:34

2023-05-28T16:34

2023-05-28T16:34

новости

сша

владимир зеленский

украина

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Ранее Грэм прибыл в Киев на встречу с Зеленским и в ходе этого сказал, что США удачно вложили средства на Украине, так как это помогает убивать русских.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале также прокомментировал слова Грэма об убийстве русских, сказав, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и сенаторов.Вашингтон стремится затянуть боевые действия на как можно более продолжительный период времени с целью уничтожить Россию, добавил он.США уже много раз инициировали и спонсировали самые кровопролитные конфликты в истории и поддерживали наиболее антигуманные режимы, чем и занимаются сейчас на Украине, но у них не получится победить Россию, подчеркнул Пискарев.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html

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новости, сша, владимир зеленский, украина