США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев - 28.05.2023 Украина.ру
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США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев - 28.05.2023 Украина.ру
США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался по поводу слов американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, сообщил телеграм-канал Комиссии 28 мая
2023-05-28T16:34
2023-05-28T16:34
новости
сша
владимир зеленский
украина
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Ранее Грэм прибыл в Киев на встречу с Зеленским и в ходе этого сказал, что США удачно вложили средства на Украине, так как это помогает убивать русских.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале также прокомментировал слова Грэма об убийстве русских, сказав, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и сенаторов.Вашингтон стремится затянуть боевые действия на как можно более продолжительный период времени с целью уничтожить Россию, добавил он.США уже много раз инициировали и спонсировали самые кровопролитные конфликты в истории и поддерживали наиболее антигуманные режимы, чем и занимаются сейчас на Украине, но у них не получится победить Россию, подчеркнул Пискарев.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, владимир зеленский, украина
Новости, США, Владимир Зеленский, Украина

США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев

16:34 28.05.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался по поводу слов американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, сообщил телеграм-канал Комиссии 28 мая
Ранее Грэм прибыл в Киев на встречу с Зеленским и в ходе этого сказал, что США удачно вложили средства на Украине, так как это помогает убивать русских.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале также прокомментировал слова Грэма об убийстве русских, сказав, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и сенаторов.
"Именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде всё более смертоносных видов оружия", – сказал Пискарев.
Вашингтон стремится затянуть боевые действия на как можно более продолжительный период времени с целью уничтожить Россию, добавил он.
США уже много раз инициировали и спонсировали самые кровопролитные конфликты в истории и поддерживали наиболее антигуманные режимы, чем и занимаются сейчас на Украине, но у них не получится победить Россию, подчеркнул Пискарев.
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