ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
В телеграм-канале Минобороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области 28 мая
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал об активизации вражеских ДРГ по всей линии фронта, в частности на Краснолиманском направлении.
"В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа", – сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.
В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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