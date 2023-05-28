ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ - 28.05.2023 Украина.ру
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ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ - 28.05.2023 Украина.ру
ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
В телеграм-канале Минобороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области 28 мая
2023-05-28T15:09
2023-05-28T15:09
новости
фронт
вс рф
диверсанты
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Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал об активизации вражеских ДРГ по всей линии фронта, в частности на Краснолиманском направлении.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, фронт, вс рф, диверсанты, украина
Новости, фронт, ВС РФ, диверсанты, Украина

ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ

15:09 28.05.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Читать в
В телеграм-канале Минобороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области 28 мая
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал об активизации вражеских ДРГ по всей линии фронта, в частности на Краснолиманском направлении.
"В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа", – сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.
В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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24 мая, 10:51
Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Сделанное Украиной в Белгородской области — государственный терроризмПроисходящее в России и на Украине в ходе специальной военной операции живо интересует китайских журналистов. Публикуем статью, которую специально для издания Украина.ру написал китайский блогер Сюй Цзицзюнь рпо следам событий, произошедших 23 мая.
 
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