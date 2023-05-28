https://ukraina.ru/20230528/1046648602.html

ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ

ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ - 28.05.2023 Украина.ру

ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ

В телеграм-канале Минобороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области 28 мая

2023-05-28T15:09

2023-05-28T15:09

2023-05-28T15:09

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал об активизации вражеских ДРГ по всей линии фронта, в частности на Краснолиманском направлении.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230524/1046524349.html

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новости, фронт, вс рф, диверсанты, украина