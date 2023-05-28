Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Коллективный Запад воюет против России на всех фронтах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1 28 мая
Ранее он сказал, что цели спецоперации остаются неизменными и должны быть выполнены.
"В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", – сказал Песков.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что западные страны, в частности США и Великобритания, в том числе открыто спонсируют киевский террористический режим.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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