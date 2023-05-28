https://ukraina.ru/20230528/1046648313.html

Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков

Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков - 28.05.2023 Украина.ру

Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков

Коллективный Запад воюет против России на всех фронтах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1 28 мая

2023-05-28T14:23

2023-05-28T14:23

2023-05-28T14:23

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Ранее он сказал, что цели спецоперации остаются неизменными и должны быть выполнены.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что западные страны, в частности США и Великобритания, в том числе открыто спонсируют киевский террористический режим.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, россия, сша, великобритания, запад, война