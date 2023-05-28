https://ukraina.ru/20230528/1046647008.html

"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских

"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских - 28.05.2023 Украина.ру

"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских

Слова американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве о том, что США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских, отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика

2023-05-28T12:24

2023-05-28T12:24

2023-05-28T12:24

новости

сша

украина

владимир зеленский

госдума

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Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.А СМИ, в свою очередь, со ссылкой на слова американского сенатора из видеофрагмента встречи на YouTube-канале Times Radio сообщили, что Вашингтон помогает Украине не зря, так как в результате этого погибают россияне.Определённому кругу людей в США интересны только заработки, добавил депутат.Там, где Россия призывает к миру, они хотят кровопролития, там, где российские солдаты проливают кровь, американцы считают, сколько они на этом заработали, подчеркнул Белик.Такие политики, как Грэм заражены вирусом сатанизма, поэтому РФ поступает правильно, очищая близлежащие к ней территории от сторонников такой идеологии, отметил он.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик отметил, что теперь, когда Запад решил предоставить Украине F-16, аэродромы их базирования в Польше, откуда они будут вылетать для атаки на позиции ВС РФ, станут законной целью для российских ракет.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html

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новости, сша, украина, владимир зеленский, госдума