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"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских - 28.05.2023 Украина.ру
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
Слова американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве о том, что США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских, отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика
2023-05-28T12:24
2023-05-28T12:24
2023-05-28T12:24
новости
сша
украина
владимир зеленский
госдума
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Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.А СМИ, в свою очередь, со ссылкой на слова американского сенатора из видеофрагмента встречи на YouTube-канале Times Radio сообщили, что Вашингтон помогает Украине не зря, так как в результате этого погибают россияне.Определённому кругу людей в США интересны только заработки, добавил депутат.Там, где Россия призывает к миру, они хотят кровопролития, там, где российские солдаты проливают кровь, американцы считают, сколько они на этом заработали, подчеркнул Белик.Такие политики, как Грэм заражены вирусом сатанизма, поэтому РФ поступает правильно, очищая близлежащие к ней территории от сторонников такой идеологии, отметил он.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик отметил, что теперь, когда Запад решил предоставить Украине F-16, аэродромы их базирования в Польше, откуда они будут вылетать для атаки на позиции ВС РФ, станут законной целью для российских ракет.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир зеленский, госдума
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
Слова американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве о том, что США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских, отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика
Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.
А СМИ, в свою очередь, со ссылкой на слова американского сенатора из видеофрагмента встречи на YouTube-канале Times Radio сообщили, что Вашингтон помогает Украине не зря, так как в результате этого погибают россияне.
"Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома", – сказал Белик.
Определённому кругу людей в США интересны только заработки, добавил депутат.
Там, где Россия призывает к миру, они хотят кровопролития, там, где российские солдаты проливают кровь, американцы считают, сколько они на этом заработали, подчеркнул Белик.
Такие политики, как Грэм заражены вирусом сатанизма, поэтому РФ поступает правильно, очищая близлежащие к ней территории от сторонников такой идеологии, отметил он.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик отметил, что теперь, когда Запад решил предоставить Украине F-16, аэродромы их базирования в Польше, откуда они будут вылетать для атаки на позиции ВС РФ, станут законной целью для российских ракет.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта на нашем сайте.
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