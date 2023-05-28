"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских - 28.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230528/1046647008.html
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских - 28.05.2023 Украина.ру
"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
Слова американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве о том, что США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских, отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика
2023-05-28T12:24
2023-05-28T12:24
новости
сша
украина
владимир зеленский
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg
Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.А СМИ, в свою очередь, со ссылкой на слова американского сенатора из видеофрагмента встречи на YouTube-канале Times Radio сообщили, что Вашингтон помогает Украине не зря, так как в результате этого погибают россияне.Определённому кругу людей в США интересны только заработки, добавил депутат.Там, где Россия призывает к миру, они хотят кровопролития, там, где российские солдаты проливают кровь, американцы считают, сколько они на этом заработали, подчеркнул Белик.Такие политики, как Грэм заражены вирусом сатанизма, поэтому РФ поступает правильно, очищая близлежащие к ней территории от сторонников такой идеологии, отметил он.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик отметил, что теперь, когда Запад решил предоставить Украине F-16, аэродромы их базирования в Польше, откуда они будут вылетать для атаки на позиции ВС РФ, станут законной целью для российских ракет.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c68af274883056d98da128929edd134d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, госдума
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Госдума

"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских

12:24 28.05.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Слова американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве о том, что США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских, отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика
Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.
А СМИ, в свою очередь, со ссылкой на слова американского сенатора из видеофрагмента встречи на YouTube-канале Times Radio сообщили, что Вашингтон помогает Украине не зря, так как в результате этого погибают россияне.
"Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома", – сказал Белик.
Определённому кругу людей в США интересны только заработки, добавил депутат.
Там, где Россия призывает к миру, они хотят кровопролития, там, где российские солдаты проливают кровь, американцы считают, сколько они на этом заработали, подчеркнул Белик.
Такие политики, как Грэм заражены вирусом сатанизма, поэтому РФ поступает правильно, очищая близлежащие к ней территории от сторонников такой идеологии, отметил он.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик отметил, что теперь, когда Запад решил предоставить Украине F-16, аэродромы их базирования в Польше, откуда они будут вылетать для атаки на позиции ВС РФ, станут законной целью для российских ракет.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
Сейчас на Украине.ру читают:
Залужного будут добивать – он никому уже не нужен
Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО
Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
Флаги МША и Украины
26 мая, 07:07
Используют, но не верят. Почему США сомневаются в победе УкраиныСамым неприятным для украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского в последние дня является откровенное неверие в его победу в войне с Россией, которое высказывают не где-нибудь на берегах Москвы-реки или Волги, а в США, где есть свой Потомак
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния