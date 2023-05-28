Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным - 28.05.2023 Украина.ру
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Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным - 28.05.2023 Украина.ру
Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Президент Украины Владимир Зеленский войдёт в конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олега Соскина на его YouTube-канале
2023-05-28T11:59
2023-05-28T11:59
новости
владимир зеленский
валерий залужный
конфликт
украина
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Ранее СМИ сообщали, что у Залужного достаточно высокий рейтинг в украинском обществе для того, чтобы конкурировать с Зеленским.Нынешнего президента Украины ждёт сценарий госпереворота, когда главком войск лишает главу страны власти, добавил он.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Залужный – образованный военный, который умеет этим пользоваться.Он также распиарен в украинском медийном пространстве, добавил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, валерий залужный, конфликт, украина
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, конфликт, Украина

Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным

11:59 28.05.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
Зеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский войдёт в конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олега Соскина на его YouTube-канале
Ранее СМИ сообщали, что у Залужного достаточно высокий рейтинг в украинском обществе для того, чтобы конкурировать с Зеленским.
"Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", – считает Соскин.
Нынешнего президента Украины ждёт сценарий госпереворота, когда главком войск лишает главу страны власти, добавил он.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Залужный – образованный военный, который умеет этим пользоваться.
Он также распиарен в украинском медийном пространстве, добавил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.
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Залужный коллаж
26 мая, 06:17
Где Залужный? Прокси-генерал при прокси-президентеЭтот вопрос появляется все чаще, и не только у журналистов. Практически все, кто хоть немного следит за ходом СВО, знают, что главнокомандующий ВСУ куда-то пропал и не появляется на публике с 9 мая этого года.
 
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