https://ukraina.ru/20230528/1046646855.html

Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным

Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным - 28.05.2023 Украина.ру

Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский войдёт в конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олега Соскина на его YouTube-канале

2023-05-28T11:59

2023-05-28T11:59

2023-05-28T11:59

новости

владимир зеленский

валерий залужный

конфликт

украина

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Ранее СМИ сообщали, что у Залужного достаточно высокий рейтинг в украинском обществе для того, чтобы конкурировать с Зеленским.Нынешнего президента Украины ждёт сценарий госпереворота, когда главком войск лишает главу страны власти, добавил он.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Залужный – образованный военный, который умеет этим пользоваться.Он также распиарен в украинском медийном пространстве, добавил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046588277.html

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, конфликт, украина