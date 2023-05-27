ВСУ обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб строитель, заявил губернатор региона - 27.05.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб строитель, заявил губернатор региона
ВСУ обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб строитель, заявил губернатор региона - 27.05.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб строитель, заявил губернатор региона
При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале 27 мая
2023-05-27T16:22
2023-05-27T16:22
новости
курская область
курская область
губернатор
белгородская область
роман старовойт
вячеслав гладков
обстрелы
всу
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Как сообщает губернатор Курской области, работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.Роман Старовойт выразил свои соболезнования родным погибшего, а также заявил о готовности оказать родственникам всю необходимую помощь.Суджарский район является одним из приграничных районов, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.О массовых обстрелах ВСУ сообщает также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось о проникновении диверсионной группы в приграничный Грайвороновский городской округ на западе Белгородской области 22 мая.Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введён режим контртеррористической операции.Как сообщило Минобороны России, дверсанты были разгромлены и отброшены на территорию Украины. Потери противника составили 70 диверсантов, 4 БМП и 5 пикапов.Военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны&nbsp;Геннадий Алёхин интервью изданию Украина.ру рассказал, что атакой на Белгородскую область отвлекают внимание от главного удара ВСУ под Донецком.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алёхина на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
https://ukraina.ru/20230524/1046518230.html
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новости, курская область, курская область, губернатор, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, обстрелы, всу
Новости, Курская область, Курская область, губернатор, Белгородская область, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ

ВСУ обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб строитель, заявил губернатор региона

16:22 27.05.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале 27 мая
Как сообщает губернатор Курской области, работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.
„Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель". - сообщил губернатор.
Роман Старовойт выразил свои соболезнования родным погибшего, а также заявил о готовности оказать родственникам всю необходимую помощь.
„Других пострадавших и разрушений нет.“, - добавил губернатор региона.
Суджарский район является одним из приграничных районов, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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О массовых обстрелах ВСУ сообщает также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось о проникновении диверсионной группы в приграничный Грайвороновский городской округ на западе Белгородской области 22 мая.
Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введён режим контртеррористической операции.
Как сообщило Минобороны России, дверсанты были разгромлены и отброшены на территорию Украины. Потери противника составили 70 диверсантов, 4 БМП и 5 пикапов.
Военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин интервью изданию Украина.ру рассказал, что атакой на Белгородскую область отвлекают внимание от главного удара ВСУ под Донецком.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алёхина на нашем сайте.
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27 мая, 12:00
Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 маяБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском. Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённо обстреливать регионы России
 
НовостиКурская областьКурская областьгубернаторБелгородская областьРоман СтаровойтВячеслав ГладковобстрелыВСУ
 
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