https://ukraina.ru/20230527/1046633840.html

Захар Прилепин назвал место окончания СВО

Захар Прилепин назвал место окончания СВО - 27.05.2023 Украина.ру

Захар Прилепин назвал место окончания СВО

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель Захар Прилепин рассказал о своем видении завершения украинского конфликта на Украине в интервью „Парламентской газете“ 27 мая

2023-05-27T15:19

2023-05-27T15:19

2023-05-27T15:19

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Захар Прилепин находится в больнице после совершённого на него покушения.6 мая стало известно, что на трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона „Оплот“ Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Отвечая на вопрос корреспондента о том, когда закончится СВО, Захар Прилепин назвал лишь место её окончания.Публицист добавил, что Украина – важнейшая часть исторической России. „Украинцы – как сами они писали в XVII веке – "ветвь русского корени“.Прилепин отметил, что „то, что пришло к власти на Украине — это не только антирусский проект. Это антиукраинский проект. Это как раз тот случай, когда забываются и алфавит, и собственное имя“.Комментируя слова о том, что после Украины нужно „нужно взяться за Польшу, а потом за Прибалтику“, Захар Прилепин заявил, что никакая Польша не нужна России.В Прибалтике, по словам Прилепина, с точки зрения географии есть ряд исторически русских территорий. По его мнению, к вопросу принадлежности территорий в любом случае вернуться: „через 10 лет или через 100 - не важно“.Прилепин подчеркнул, что „обескураживающая и неумная русофобия“, возведённая там в образ жизни, может ускорить эти процессы.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, захар прилепин, сво, украина, киев, россия, польша, прибалтика