Захар Прилепин назвал место окончания СВО - 27.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230527/1046633840.html
Захар Прилепин назвал место окончания СВО
Захар Прилепин назвал место окончания СВО - 27.05.2023 Украина.ру
Захар Прилепин назвал место окончания СВО
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель Захар Прилепин рассказал о своем видении завершения украинского конфликта на Украине в интервью „Парламентской газете“ 27 мая
2023-05-27T15:19
2023-05-27T15:19
новости
захар прилепин
сво
украина
киев
россия
польша
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103082/96/1030829681_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_73bdd57d14a84abc88fe7e2fce492964.jpg
Захар Прилепин находится в больнице после совершённого на него покушения.6 мая стало известно, что на трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона „Оплот“ Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Отвечая на вопрос корреспондента о том, когда закончится СВО, Захар Прилепин назвал лишь место её окончания.Публицист добавил, что Украина – важнейшая часть исторической России. „Украинцы – как сами они писали в XVII веке – "ветвь русского корени“.Прилепин отметил, что „то, что пришло к&nbsp;власти на Украине — это не только антирусский проект. Это антиукраинский проект. Это как раз тот случай, когда забываются и алфавит, и собственное имя“.Комментируя слова о том, что после Украины нужно „нужно взяться за Польшу, а потом за Прибалтику“, Захар Прилепин заявил, что никакая Польша не нужна России.В Прибалтике, по словам Прилепина, с точки зрения географии есть ряд исторически русских территорий. По его мнению, к вопросу принадлежности территорий в любом случае вернуться: „через 10 лет или через 100 - не важно“.Прилепин подчеркнул, что „обескураживающая и неумная русофобия“, возведённая там в образ жизни, может ускорить эти процессы.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103082/96/1030829681_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f41ab7958e87c4a3c590a5cc92a4f0ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захар прилепин, сво, украина, киев, россия, польша, прибалтика
Новости, Захар Прилепин, СВО, Украина, Киев, Россия, Польша, Прибалтика

Захар Прилепин назвал место окончания СВО

15:19 27.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкП/к нового руководства МХАТ им. М. Горького
П/к нового руководства МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель Захар Прилепин рассказал о своем видении завершения украинского конфликта на Украине в интервью „Парламентской газете“ 27 мая
Захар Прилепин находится в больнице после совершённого на него покушения.
6 мая стало известно, что на трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.
В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона „Оплот“ Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, когда закончится СВО, Захар Прилепин назвал лишь место её окончания.
"Не знаю, когда (закончится СВО, – ред.), но точно знаю где. В Киеве.“ - сказал Прилепин.
Публицист добавил, что Украина – важнейшая часть исторической России. „Украинцы – как сами они писали в XVII веке – "ветвь русского корени“.
„Поэтому я спокойно говорю: единственная возможность спасти реальную украинскую, малоросскую культуру — это вернуть данную культуру в русский контекст. В Россию“. - подчеркнул писатель.
Прилепин отметил, что „то, что пришло к власти на Украине — это не только антирусский проект. Это антиукраинский проект. Это как раз тот случай, когда забываются и алфавит, и собственное имя“.
Комментируя слова о том, что после Украины нужно „нужно взяться за Польшу, а потом за Прибалтику“, Захар Прилепин заявил, что никакая Польша не нужна России.
„Про Польшу еще в XIX веке было подмечено, что это ровно тот кусок, который Россия проглотила, но переварить не сможет. Никакая Польша нам не нужна“. - заявил писатель.
В Прибалтике, по словам Прилепина, с точки зрения географии есть ряд исторически русских территорий. По его мнению, к вопросу принадлежности территорий в любом случае вернуться: „через 10 лет или через 100 - не важно“.
Прилепин подчеркнул, что „обескураживающая и неумная русофобия“, возведённая там в образ жизни, может ускорить эти процессы.
Сейчас на Украине.ру читают:
Залужного будут добивать – он никому уже не нужен
Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО
Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:28
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пикеНаселение Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
 
НовостиЗахар ПрилепинСВОУкраинаКиевРоссияПольшаПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния