Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
В Киеве в ближайшее время могут начать использовать шведские БМП CV90, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на источники 26 мая
Ранее шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.
"Источники в сфере безопасности, связанные с войной на Украине, выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине "через несколько дней", - говорится в сообщении издания.
Некоторое время назад премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти страны приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.
По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".
В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.
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