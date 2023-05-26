Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ - 26.05.2023 Украина.ру
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Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ
Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ - 26.05.2023 Украина.ру
Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ
В Киеве в ближайшее время могут начать использовать шведские БМП CV90, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на источники 26 мая
2023-05-26T19:24
2023-05-26T19:24
новости
швеция
бмп
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Ранее шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.Некоторое время назад премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти страны приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, швеция, бмп
Новости, Швеция, БМП

Шведские БМП Strf 90 переданные Украине могут начать использовать в ближайшие дни - СМИ

19:24 26.05.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
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В Киеве в ближайшее время могут начать использовать шведские БМП CV90, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на источники 26 мая
Ранее шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.
"Источники в сфере безопасности, связанные с войной на Украине, выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине "через несколько дней", - говорится в сообщении издания.
Некоторое время назад премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти страны приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.
По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".
В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.
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