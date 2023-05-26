Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске - 27.05.2023 Украина.ру
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Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске
Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске - 27.05.2023 Украина.ру
Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске
Читатели американской газеты The Wall Street Journal призывают украинские власти к переговорам c Россией и высказываются о положении украинской армии после появившейся в издании информации о том, что ВСУ отправляло под Артемовск необученных солдат
2023-05-26T19:04
2023-05-27T00:40
новости
сво
артемовск
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Ранее СМИ сообщили об освобождении Артёмовска и о больших потерях украинских войск в попытке удержать стратегически важный город."Байден и Зеленский знали, что потеря Артемовска приведет к концу Украины, насколько мы это знаем. Здесь самой лучшей сделкой были бы переговоры. Весь этот год все, что я слышал, это то, что Украина никогда не позволит России взять Артемовск. Ну и чем все кончилось?" — спросил jack Canzonetta."Вот так, Украина. От рытья траншей до рытья могил: секрет того, как выбраться из ямы, в которую вы сами себя загнали, заключается в том, чтобы перестать копать", — написал Timothy Kinnaird."Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных необученных людей в тяжелые боевые действия по существу является смертным приговором. Сколько лживой пропаганды нам насильно скармливает Зеленский и прилипшая к этому администрация Байдена?" — написал John Francis.После захода ДРГ пресса всего мира переключилась на события в Белгороде и все забыли про Артёмовск (Бахмут), который после долгих боёв ВСУ сдали российским подразделениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей ХрапачЧто касается смысла взятия Артемовска нашими силами, я не был бы столь категоричен в заявлениях, что это стратегическая победа России, рассказал эксперт.Артемовск — небольшой городок, он не находится на каком-то выступе, позволяющем начать контрнаступление или атаку с целью окружения сил противника, как это было под Курском в 1943 году, добавил он.Когда на Западе обыватели видят, что Россия может сопротивляться и побеждать, люди начинают сомневаться, на правильном ли пути находятся их руководители, которые стремятся всячески милитаризировать Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесьСейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, артемовск, сша
Новости, СВО, Артемовск, США

Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске

19:04 26.05.2023 (обновлено: 00:40 27.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal призывают украинские власти к переговорам c Россией и высказываются о положении украинской армии после появившейся в издании информации о том, что ВСУ отправляло под Артемовск необученных солдат
Ранее СМИ сообщили об освобождении Артёмовска и о больших потерях украинских войск в попытке удержать стратегически важный город.
"Байден и Зеленский знали, что потеря Артемовска приведет к концу Украины, насколько мы это знаем. Здесь самой лучшей сделкой были бы переговоры. Весь этот год все, что я слышал, это то, что Украина никогда не позволит России взять Артемовск. Ну и чем все кончилось?" — спросил jack Canzonetta.
"Вот так, Украина. От рытья траншей до рытья могил: секрет того, как выбраться из ямы, в которую вы сами себя загнали, заключается в том, чтобы перестать копать", — написал Timothy Kinnaird.
"Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных необученных людей в тяжелые боевые действия по существу является смертным приговором. Сколько лживой пропаганды нам насильно скармливает Зеленский и прилипшая к этому администрация Байдена?" — написал John Francis.
После захода ДРГ пресса всего мира переключилась на события в Белгороде и все забыли про Артёмовск (Бахмут), который после долгих боёв ВСУ сдали российским подразделениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
Что касается смысла взятия Артемовска нашими силами, я не был бы столь категоричен в заявлениях, что это стратегическая победа России, рассказал эксперт.
Артемовск — небольшой городок, он не находится на каком-то выступе, позволяющем начать контрнаступление или атаку с целью окружения сил противника, как это было под Курском в 1943 году, добавил он.
Когда на Западе обыватели видят, что Россия может сопротивляться и побеждать, люди начинают сомневаться, на правильном ли пути находятся их руководители, которые стремятся всячески милитаризировать Украину, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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26 мая, 15:03
Куда армия России пойдёт после Артёмовска и как обезопасить границу с Украиной - Ераносян. ВИДЕОЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян прокомментировал прорыв украинской диверсионной группы в Белгородской области
 
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18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
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