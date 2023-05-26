https://ukraina.ru/20230526/1046623721.html

Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске

Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске - 27.05.2023 Украина.ру

Американцы осудили действия ВСУ в Артемовске

Читатели американской газеты The Wall Street Journal призывают украинские власти к переговорам c Россией и высказываются о положении украинской армии после появившейся в издании информации о том, что ВСУ отправляло под Артемовск необученных солдат

2023-05-26T19:04

2023-05-26T19:04

2023-05-27T00:40

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Ранее СМИ сообщили об освобождении Артёмовска и о больших потерях украинских войск в попытке удержать стратегически важный город."Байден и Зеленский знали, что потеря Артемовска приведет к концу Украины, насколько мы это знаем. Здесь самой лучшей сделкой были бы переговоры. Весь этот год все, что я слышал, это то, что Украина никогда не позволит России взять Артемовск. Ну и чем все кончилось?" — спросил jack Canzonetta."Вот так, Украина. От рытья траншей до рытья могил: секрет того, как выбраться из ямы, в которую вы сами себя загнали, заключается в том, чтобы перестать копать", — написал Timothy Kinnaird."Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных необученных людей в тяжелые боевые действия по существу является смертным приговором. Сколько лживой пропаганды нам насильно скармливает Зеленский и прилипшая к этому администрация Байдена?" — написал John Francis.После захода ДРГ пресса всего мира переключилась на события в Белгороде и все забыли про Артёмовск (Бахмут), который после долгих боёв ВСУ сдали российским подразделениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей ХрапачЧто касается смысла взятия Артемовска нашими силами, я не был бы столь категоричен в заявлениях, что это стратегическая победа России, рассказал эксперт.Артемовск — небольшой городок, он не находится на каком-то выступе, позволяющем начать контрнаступление или атаку с целью окружения сил противника, как это было под Курском в 1943 году, добавил он.Когда на Западе обыватели видят, что Россия может сопротивляться и побеждать, люди начинают сомневаться, на правильном ли пути находятся их руководители, которые стремятся всячески милитаризировать Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесьСейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, артемовск, сша