https://ukraina.ru/20230109/1042442465.html

Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico

Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico - 09.01.2023 Украина.ру

Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico

Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками. Об этом заявил на днях специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico

2023-01-09T07:47

2023-01-09T07:47

2023-01-09T07:47

нато

сша

запад

россия

новости

война

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"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — отметил Дини.Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.Он напомнил, что страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.

https://ukraina.ru/20221230/1042279473.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, сша, запад, россия, новости, война