https://ukraina.ru/20230109/1042442465.html
Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico
Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico - 09.01.2023 Украина.ру
Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico
Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками. Об этом заявил на днях специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico
2023-01-09T07:47
2023-01-09T07:47
2023-01-09T07:47
нато
сша
запад
россия
новости
война
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"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — отметил Дини.Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.Он напомнил, что страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.
https://ukraina.ru/20221230/1042279473.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, сша, запад, россия, новости, война
НАТО, США, Запад, Россия, Новости, война
Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico
Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками. Об этом заявил на днях специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico
"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — отметил Дини.
Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.
Он напомнил, что страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.