Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу - 25.10.2022 Украина.ру
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Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу - 25.10.2022 Украина.ру
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
Ядерное топливо с некоторых АЭС подходит для того, чтобы начинить им специальный контейнер и взорвать – это и есть "грязная бомба", которую может сделать Украина, рассказал в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-25T17:56
2022-10-25T17:56
новости
украина
владимир зеленский
ядерная война
бомба
борис марцинкевич
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По его словам, на Украине три таких АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Также он добавил, что на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции, а значит имеется графит с наведенной радиацией.Это может быть крайне опасно для всего живого – людей, животных, растений, почвы, объяснил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040122135.html
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Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, ядерная война, бомба, борис марцинкевич
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ядерная война, бомба, Борис Марцинкевич

Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу

17:56 25.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Ядерное топливо с некоторых АЭС подходит для того, чтобы начинить им специальный контейнер и взорвать – это и есть "грязная бомба", которую может сделать Украина, рассказал в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
По его словам, на Украине три таких АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.
Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд.
Также он добавил, что на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции, а значит имеется графит с наведенной радиацией.
Это может быть крайне опасно для всего живого – людей, животных, растений, почвы, объяснил эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:36
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"В Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают "грязную бомбу" и готовят провокацию, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийядерная войнабомбаБорис Марцинкевич
 
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