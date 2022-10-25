https://ukraina.ru/20221025/1040132898.html
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу - 25.10.2022 Украина.ру
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
Ядерное топливо с некоторых АЭС подходит для того, чтобы начинить им специальный контейнер и взорвать – это и есть "грязная бомба", которую может сделать Украина, рассказал в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-25T17:56
2022-10-25T17:56
2022-10-25T17:56
новости
украина
владимир зеленский
ядерная война
бомба
борис марцинкевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg
По его словам, на Украине три таких АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Также он добавил, что на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции, а значит имеется графит с наведенной радиацией.Это может быть крайне опасно для всего живого – людей, животных, растений, почвы, объяснил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040122135.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_174:198:1040:847_1920x0_80_0_0_bb28209b6548fbd289da2f246f8a8fc0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, ядерная война, бомба, борис марцинкевич
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ядерная война, бомба, Борис Марцинкевич
Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
Ядерное топливо с некоторых АЭС подходит для того, чтобы начинить им специальный контейнер и взорвать – это и есть "грязная бомба", которую может сделать Украина, рассказал в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич