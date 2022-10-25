https://ukraina.ru/20221025/1040132898.html

Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу

Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу - 25.10.2022 Украина.ру

Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу

Ядерное топливо с некоторых АЭС подходит для того, чтобы начинить им специальный контейнер и взорвать – это и есть "грязная бомба", которую может сделать Украина, рассказал в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич

2022-10-25T17:56

2022-10-25T17:56

2022-10-25T17:56

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украина

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ядерная война

бомба

борис марцинкевич

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По его словам, на Украине три таких АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов.Также он добавил, что на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции, а значит имеется графит с наведенной радиацией.Это может быть крайне опасно для всего живого – людей, животных, растений, почвы, объяснил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040122135.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, ядерная война, бомба, борис марцинкевич