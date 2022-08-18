https://ukraina.ru/20220818/1037806867.html
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Медведев призвал жителей Европы к протестам
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах
2022-08-18T12:24
2022-08-18T12:24
2022-08-18T12:24
дмитрий медведев
новости
европа
демократия
европейцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103243/50/1032435052_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_c40cc39b73a7312ab9a078e4d524ef08.jpg
Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном сотрудничестве, торговле, обменах и т.д., страна не намерена ни от кого закрываться и готова поддерживать любые здравые предложения.При этом он призвал граждан Европы не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, но и более внятное озвучивать свои претензии. Например, призвать к ответу и наказать за очевидную глупость. Он подчеркнул, что голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых "отмороженных политиканов".По его словам, холод в квартирах и пустые полки в холодильниках - слишком высокая "плата за европейскую демократию". Такой политический уклад - для безумных. Именно поэтому, считает замглавы Совбеза, четыре кабинета министров в Европе за короткий срок ушли в отставку. И это явно не конец, уверен Медведев.Он также отметил присутствие здравого смысла у обычных граждан европейских государств. Если западное руководство "россиян презирает", визы отменяет и так далее, то у простых людей позиция другая. Иностранные соцопросы показывают, что больше половины граждан стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией.Ранее в интервью Украина.ру директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков заявил, что сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран.
https://ukraina.ru/20220818/1037794073.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103243/50/1032435052_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_579a9f8f80a909984174618b5b3f5e11.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, новости, европа, демократия, европейцы
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах
Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России
Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном сотрудничестве, торговле, обменах и т.д., страна не намерена ни от кого закрываться и готова поддерживать любые здравые предложения.
При этом он призвал граждан Европы не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, но и более внятное озвучивать свои претензии. Например, призвать к ответу и наказать за очевидную глупость. Он подчеркнул, что голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых "отмороженных политиканов".
По его словам, холод в квартирах и пустые полки в холодильниках - слишком высокая "плата за европейскую демократию". Такой политический уклад - для безумных. Именно поэтому, считает замглавы Совбеза, четыре кабинета министров в Европе за короткий срок ушли в отставку. И это явно не конец, уверен Медведев.
Он также отметил присутствие здравого смысла у обычных граждан европейских государств. Если западное руководство "россиян презирает", визы отменяет и так далее, то у простых людей позиция другая. Иностранные соцопросы показывают, что больше половины граждан стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией.
Ранее в интервью Украина.ру директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков заявил
, что сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран.