https://ukraina.ru/20220818/1037806867.html

"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам

Медведев призвал жителей Европы к протестам

"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах

2022-08-18T12:24

2022-08-18T12:24

2022-08-18T12:24

дмитрий медведев

новости

европа

демократия

европейцы

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Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном сотрудничестве, торговле, обменах и т.д., страна не намерена ни от кого закрываться и готова поддерживать любые здравые предложения.При этом он призвал граждан Европы не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, но и более внятное озвучивать свои претензии. Например, призвать к ответу и наказать за очевидную глупость. Он подчеркнул, что голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых "отмороженных политиканов".По его словам, холод в квартирах и пустые полки в холодильниках - слишком высокая "плата за европейскую демократию". Такой политический уклад - для безумных. Именно поэтому, считает замглавы Совбеза, четыре кабинета министров в Европе за короткий срок ушли в отставку. И это явно не конец, уверен Медведев.Он также отметил присутствие здравого смысла у обычных граждан европейских государств. Если западное руководство "россиян презирает", визы отменяет и так далее, то у простых людей позиция другая. Иностранные соцопросы показывают, что больше половины граждан стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией.Ранее в интервью Украина.ру директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков заявил, что сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран.

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дмитрий медведев, новости, европа, демократия, европейцы