Медведев призвал жителей Европы к протестам
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"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Медведев призвал жителей Европы к протестам
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах
2022-08-18T12:24
2022-08-18T12:24
дмитрий медведев
новости
европа
демократия
европейцы
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Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном сотрудничестве, торговле, обменах и т.д., страна не намерена ни от кого закрываться и готова поддерживать любые здравые предложения.При этом он призвал граждан Европы не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, но и более внятное озвучивать свои претензии. Например, призвать к ответу и наказать за очевидную глупость. Он подчеркнул, что голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых "отмороженных политиканов".По его словам, холод в квартирах и пустые полки в холодильниках - слишком высокая "плата за европейскую демократию". Такой политический уклад - для безумных. Именно поэтому, считает замглавы Совбеза, четыре кабинета министров в Европе за короткий срок ушли в отставку. И это явно не конец, уверен Медведев.Он также отметил присутствие здравого смысла у обычных граждан европейских государств. Если западное руководство "россиян презирает", визы отменяет и так далее, то у простых людей позиция другая. Иностранные соцопросы показывают, что больше половины граждан стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией.Ранее в интервью Украина.ру директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков заявил, что сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран.
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дмитрий медведев, новости, европа, демократия, европейцы
Дмитрий Медведев, Новости, Европа, демократия, европейцы

"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам

12:24 18.08.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах
Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России
Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном сотрудничестве, торговле, обменах и т.д., страна не намерена ни от кого закрываться и готова поддерживать любые здравые предложения.
При этом он призвал граждан Европы не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, но и более внятное озвучивать свои претензии. Например, призвать к ответу и наказать за очевидную глупость. Он подчеркнул, что голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых "отмороженных политиканов".
По его словам, холод в квартирах и пустые полки в холодильниках - слишком высокая "плата за европейскую демократию". Такой политический уклад - для безумных. Именно поэтому, считает замглавы Совбеза, четыре кабинета министров в Европе за короткий срок ушли в отставку. И это явно не конец, уверен Медведев.
Он также отметил присутствие здравого смысла у обычных граждан европейских государств. Если западное руководство "россиян презирает", визы отменяет и так далее, то у простых людей позиция другая. Иностранные соцопросы показывают, что больше половины граждан стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией.
Ранее в интервью Украина.ру директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков заявил, что сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:02
"Никто не поддержит": стало известно, почему Запад не вводит новые санкции против РФСтраны Запада не готовы предлагать очередные санкции в отношении России, потому что боятся, что их никто не поддержит. Об этом 18 августа пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванных дипломатов
 
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