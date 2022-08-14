https://ukraina.ru/20220814/1037633463.html

Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине

Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине

России на Украине нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки, беспилотники должны быть более скоростными, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-14T07:30

2022-08-14T07:30

2022-08-14T07:30

новости

алексей леонков

украина

беспилотники

россия

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По его словам, эффективность работы авиации РФ должна подкрепляться работой соответствующих комплексов разведки.По его мнению, эффективность российской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей леонков, украина, беспилотники, россия