Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
России на Украине нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки, беспилотники должны быть более скоростными, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:30
2022-08-14T07:30
новости
алексей леонков
украина
беспилотники
россия
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По его словам, эффективность работы авиации РФ должна подкрепляться работой соответствующих комплексов разведки.По его мнению, эффективность российской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей леонков, украина, беспилотники, россия
Новости, Алексей Леонков, Украина, беспилотники, Россия

Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине

07:30 14.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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России на Украине нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки, беспилотники должны быть более скоростными, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его словам, эффективность работы авиации РФ должна подкрепляться работой соответствующих комплексов разведки.
Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки -- достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил. Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, эффективность российской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августаУкраинские военные занимают церкви и минируют мосты, сообщили в Минобороны РФ. В Министерстве иностранных дел России рассказали о последствиях ударов по Запорожской АЭС
 
НовостиАлексей ЛеонковУкраинабеспилотникиРоссия
 
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