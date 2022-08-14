https://ukraina.ru/20220814/1037633463.html
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
России на Украине нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки, беспилотники должны быть более скоростными, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:30
2022-08-14T07:30
2022-08-14T07:30
новости
алексей леонков
украина
беспилотники
россия
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По его словам, эффективность работы авиации РФ должна подкрепляться работой соответствующих комплексов разведки.По его мнению, эффективность российской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103259/64/1032596496_434:0:3071:1978_1920x0_80_0_0_fce5a45097ccbf3d2ba3d87b1649e2dd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей леонков, украина, беспилотники, россия
Новости, Алексей Леонков, Украина, беспилотники, Россия
Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
России на Украине нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки, беспилотники должны быть более скоростными, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру