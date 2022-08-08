https://ukraina.ru/20220808/1037374526.html
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян - 08.08.2022 Украина.ру
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
Доклад организации Amnesty International – сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запад устает от него, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:15
2022-08-08T04:15
2022-08-08T04:15
новости
армен гаспарян
владимир зеленский
валерий залужный
всу
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По мнению Гаспаряна, такой доклад не вышел бы без отмашки из Вашингтона, поэтому Зеленскому стоит уловить этот сигнал – Запад устает от бесцельного "сотрудничества" с ним.В частности, Гаспарян привел пример бесконечных слов Зеленского о контрнаступлении и том, что ВСУ вот-вот отобьют Херсон.То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".Однако, несмотря на все заявления, результаты у Зеленского, скорее, отрицательные, чем нулевые считает политолог. Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне уже развеял все иллюзии о скором контрнаступлении.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, владимир зеленский, валерий залужный, всу
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
Доклад организации Amnesty International – сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запад устает от него, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Гаспаряна, такой доклад не вышел бы без отмашки из Вашингтона, поэтому Зеленскому стоит уловить этот сигнал – Запад устает от бесцельного "сотрудничества" с ним.
В частности, Гаспарян привел пример бесконечных слов Зеленского о контрнаступлении и том, что ВСУ вот-вот отобьют Херсон.
То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".
Однако, несмотря на все заявления, результаты у Зеленского, скорее, отрицательные, чем нулевые считает политолог. Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне уже развеял все иллюзии о скором контрнаступлении.
Полный текст интервью читайте здесь
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