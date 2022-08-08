https://ukraina.ru/20220808/1037374526.html

"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян

"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян - 08.08.2022 Украина.ру

"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян

Доклад организации Amnesty International – сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запад устает от него, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T04:15

2022-08-08T04:15

2022-08-08T04:15

новости

армен гаспарян

владимир зеленский

валерий залужный

всу

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По мнению Гаспаряна, такой доклад не вышел бы без отмашки из Вашингтона, поэтому Зеленскому стоит уловить этот сигнал – Запад устает от бесцельного "сотрудничества" с ним.В частности, Гаспарян привел пример бесконечных слов Зеленского о контрнаступлении и том, что ВСУ вот-вот отобьют Херсон.То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".Однако, несмотря на все заявления, результаты у Зеленского, скорее, отрицательные, чем нулевые считает политолог. Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне уже развеял все иллюзии о скором контрнаступлении.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html

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новости, армен гаспарян, владимир зеленский, валерий залужный, всу