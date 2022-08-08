"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян - 08.08.2022 Украина.ру
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"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян - 08.08.2022 Украина.ру
"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
Доклад организации Amnesty International – сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запад устает от него, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:15
2022-08-08T04:15
новости
армен гаспарян
владимир зеленский
валерий залужный
всу
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По мнению Гаспаряна, такой доклад не вышел бы без отмашки из Вашингтона, поэтому Зеленскому стоит уловить этот сигнал – Запад устает от бесцельного "сотрудничества" с ним.В частности, Гаспарян привел пример бесконечных слов Зеленского о контрнаступлении и том, что ВСУ вот-вот отобьют Херсон.То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".Однако, несмотря на все заявления, результаты у Зеленского, скорее, отрицательные, чем нулевые считает политолог. Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне уже развеял все иллюзии о скором контрнаступлении.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html
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452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, армен гаспарян, владимир зеленский, валерий залужный, всу

"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян

04:15 08.08.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
Читать в
Доклад организации Amnesty International – сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запад устает от него, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Гаспаряна, такой доклад не вышел бы без отмашки из Вашингтона, поэтому Зеленскому стоит уловить этот сигнал – Запад устает от бесцельного "сотрудничества" с ним.
В частности, Гаспарян привел пример бесконечных слов Зеленского о контрнаступлении и том, что ВСУ вот-вот отобьют Херсон.
То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".
Однако, несмотря на все заявления, результаты у Зеленского, скорее, отрицательные, чем нулевые считает политолог. Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне уже развеял все иллюзии о скором контрнаступлении.
Полный текст интервью читайте здесь.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 07:40
"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty InternationalЗаявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиАрмен ГаспарянВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
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