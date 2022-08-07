С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян - 07.08.2022 Украина.ру
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С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян - 07.08.2022 Украина.ру
С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
Действия Вашингтона на Тайване, в частности, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были ситуативны, и успех этот ситуативен, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-07T18:30
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По его мнению, преимущество, которое от ситуации получило китайское правительство и конкретно демократическая партия, очень шатко, и неизвестно, продержится ли долго.Основными факторами этой шаткости Гаспарян считает цены на газ и развитие событий на Украине.Он отметил, что реакция Китая не будет быстрой, она будет постепенной и методичной.Также он обратил внимание на тот факт, что в ноябре этого года одновременно назначены выборы в Конгресс США и ХХ съезд партии в КНР.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037367522.html
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новости, сша, кнр, тайвань

С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян

18:30 07.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Действия Вашингтона на Тайване, в частности, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были ситуативны, и успех этот ситуативен, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
По его мнению, преимущество, которое от ситуации получило китайское правительство и конкретно демократическая партия, очень шатко, и неизвестно, продержится ли долго.
Основными факторами этой шаткости Гаспарян считает цены на газ и развитие событий на Украине.
Вы разрушили всё. Путин вам цинично отказал даже от турбины, дерзко. И ради чего это все было? С Китаем вы теперь тоже поругались.
Он отметил, что реакция Китая не будет быстрой, она будет постепенной и методичной.
Также он обратил внимание на тот факт, что в ноябре этого года одновременно назначены выборы в Конгресс США и ХХ съезд партии в КНР.
Полный текст интервью читайте здесь.
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
05:15
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - ДробницкийКитаисты бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую, но сейчас времени у них нет, у товарища Си на носу съезд партии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
 
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