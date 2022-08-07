https://ukraina.ru/20220807/1037382941.html

С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян

С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян - 07.08.2022 Украина.ру

С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян

Действия Вашингтона на Тайване, в частности, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были ситуативны, и успех этот ситуативен, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-07T18:30

2022-08-07T18:30

2022-08-07T18:30

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По его мнению, преимущество, которое от ситуации получило китайское правительство и конкретно демократическая партия, очень шатко, и неизвестно, продержится ли долго.Основными факторами этой шаткости Гаспарян считает цены на газ и развитие событий на Украине.Он отметил, что реакция Китая не будет быстрой, она будет постепенной и методичной.Также он обратил внимание на тот факт, что в ноябре этого года одновременно назначены выборы в Конгресс США и ХХ съезд партии в КНР.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037367522.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, кнр, тайвань