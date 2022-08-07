С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Действия Вашингтона на Тайване, в частности, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были ситуативны, и успех этот ситуативен, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
По его мнению, преимущество, которое от ситуации получило китайское правительство и конкретно демократическая партия, очень шатко, и неизвестно, продержится ли долго.
Основными факторами этой шаткости Гаспарян считает цены на газ и развитие событий на Украине.
Вы разрушили всё. Путин вам цинично отказал даже от турбины, дерзко. И ради чего это все было? С Китаем вы теперь тоже поругались.
Он отметил, что реакция Китая не будет быстрой, она будет постепенной и методичной.
Также он обратил внимание на тот факт, что в ноябре этого года одновременно назначены выборы в Конгресс США и ХХ съезд партии в КНР.
Полный текст интервью читайте здесь.
05:15"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - ДробницкийКитаисты бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую, но сейчас времени у них нет, у товарища Си на носу съезд партии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.