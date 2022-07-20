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Путин ответил, встретится ли с Зеленским
Путин ответил, встретится ли с Зеленским - 20.07.2022 Украина.ру
Путин ответил, встретится ли с Зеленским
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по итогам своего визита в Иран, где состоялась встреча "астанинской тройки". В числе вопросов к российскому лидеру прозвучала и просьба прокомментировать возможность его встречи с Владимиром Зеленским, сообщают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:14
2022-07-20T07:14
2022-07-20T07:14
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, президент, владимир путин, владимир зеленский, встреча, россия, украина
Путин ответил, встретится ли с Зеленским
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по итогам своего визита в Иран, где состоялась встреча "астанинской тройки". В числе вопросов к российскому лидеру прозвучала и просьба прокомментировать возможность его встречи с Владимиром Зеленским, сообщают 20 июля РИА Новости.