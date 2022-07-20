Путин ответил, встретится ли с Зеленским - 20.07.2022 Украина.ру
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Путин ответил, встретится ли с Зеленским
Путин ответил, встретится ли с Зеленским - 20.07.2022 Украина.ру
Путин ответил, встретится ли с Зеленским
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по итогам своего визита в Иран, где состоялась встреча "астанинской тройки". В числе вопросов к российскому лидеру прозвучала и просьба прокомментировать возможность его встречи с Владимиром Зеленским, сообщают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:14
2022-07-20T07:14
новости
президент
владимир путин
владимир зеленский
встреча
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новости, президент, владимир путин, владимир зеленский, встреча, россия, украина

Путин ответил, встретится ли с Зеленским

07:14 20.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента УкраиныПутин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
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Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по итогам своего визита в Иран, где состоялась встреча "астанинской тройки". В числе вопросов к российскому лидеру прозвучала и просьба прокомментировать возможность его встречи с Владимиром Зеленским, сообщают 20 июля РИА Новости.

"Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

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Главное в России и мире на 20 июля О чем сегодня будут говорить мировые лидеры, какие темы станут наиболее обсуждаемыми и к каким договоренностям придут? Наиболее важные и заметные события предстоящего дня в подборке Украина.ру на 20 июля
 
НовостипрезидентВладимир ПутинВладимир ЗеленскийвстречаРоссияУкраина
 
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