Почему задолженность по выплате пенсий не такая уж и проблема и чего реально стоит бояться украинской экономике? Узнаете в регулярном влоге политолога Ростислава Ищенко на Украина.ру

Ищенко-VLOG: зачем власти Украины разрушают собственную экономику Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.