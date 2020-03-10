По состоянию на 1 января 2020 года пенсионный фонд Украины задолжал Государственной казначейской службе по займам на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, более 49 миллиардов гривен.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования».
Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.