В четверг, 30 января, в 13:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

Сегодня белорусский президент пытается решить ту же задачу, которая стояла перед Виктором Януковичем в первой половине десятых годов, — как извлечь максимальную выгоду из геополитического интереса, который проявляют к его стране Россия и Запад. Украинская власть прибегала к откровенному шантажу обеих сторон в поисках наивысших бонусов, и это привело ее к катастрофе.

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

В мероприятии примут участие политолог Андрей Суздальцев, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец, а также политический аналитик Кирилл Аверьянов-Минский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

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