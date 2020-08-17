«Революция гидности», из самого названия которой явствовало, будто она направлена на защиту человеческого достоинства, обернулась расцветом национализма, неонацизма и расизма. Лишь слепцы не могли этого предвидеть после предупредительного и ярчайшего примера «оранжевой революции» — кого и на каких лозунгах она привела к власти

Если украинская «патриотическая» общественность ничему не научилась после «оранжевой революции», кроме как устраивать новые госперевороты, то в пустоту ей и дорога. Закат Украины есть закономерное следствие майданного правления, поскольку именно после майданов каждый раз происходило катастрофическое падение экономики страны. Отныне любой мало-мальски состоятельный человек в Европе имеет право на недорогую украинскую прислугу. В мире прекрасного: О «расцвете» национальной культуры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Компенсировать бедственное положение своих сограждан местные «патриоты» пытаются тотальным национализмом, доходя в своём самомнении до мерзости, до глупости, до посмешища. Так, замглавы филиала Всеукраинского общества «Просвита», сотрудник Тернопольской областной филармонии Василь Ивасечко публично обратился к украинским женщинам с призывом не любить никого, кроме «расово правильных» патриотов: «Обращаюсь ко всем украинкам: отбросить симпатию к жидам, москалям, неграм и другим и выполнить завет Шевченко — "чужого навчайтесь, а свого не цурайтесь. Слава Україні!» Смесь дремучего гитлеризма, цитат из Шевченко и лозунга украинских националистов особенно трогательна, если полюбоваться на странице автора фотографией самого «патриота» Ивасечко — которого, надо полагать, должны полюбить симпатичные украинки.

«Просвита», которую имеет честь представлять тернопольский расист, получает из госбюджета Украины более миллиона долларов ежегодно, плюс иностранные гранты и финансовая поддержка диаспоры. Хорошо бы донести до иностранных налогоплательщиков информацию, что их деньги целенаправленно используются для содержания местечковых расистов типа пана Ивасечко — дай бог ему полового здоровья.

Националистическая идеологема «титульной нации» (из которой напрямую вытекает и языковое неравноправие) подразумевает, что есть некая «управляющая нация» — и все остальные. Хотя привилегированная «титульная нация» на огромном количестве присоединённых русским царями и большевиками разнородных земель есть большая нелепость. Уже сам факт лоскутности государства заставляет адептов украинского национализма выдумывать альтернативную историю Украины и навязывать обществу идеологические установки, которые неприемлемы для значительной части населения. А те, кто не соглашается, подвергаются — среди прочих форм давления — ещё и хамским, ксенофобским нападкам.

Неповторимый Остап Дроздов клеймит гостеприимную Одессу за то, что она не соответствует высоким стандартам «национальной чистоты», заданным этим самозваным львовским арийцем. «Моя знакомая поехала под Одессу, какой-то Черноморск или что-то такое, на соревнования. Говорит: "У меня идет кровь из ушей, я не могу это слышать — это Советский Союз". У них русские — самые лучшие, у них Путин — это большой человек, никто там не нападал, все гражданская война, — рассказывает трепещущим зрителям Дроздов. — Потому я зарекся — я несколько раз ездил на такой отдых, возвращался больной. Больной от того, что я вижу, что я слышу, смотрю на это быдло, на тот совок. Это ужасно!.. Потому так — Карпаты украинские, где гуцулы, где украинский язык, где прекрасный, пышный сыр брынза или эта вурданка, овечий сыр. Пожалуйста, там можно тратить деньги, и там люди окультуренные. А то — нет». Полумёртвый сезон: гроздья гнева в украинских полях © REUTERS, Gleb Garanich

Два брата, националисты Владимир и Руслан Кошовенко, отправились отдыхать в Геническ, теперь говорят, что «патриотам» туда надо ездить с пистолетами и газовыми баллончиками: население «ватное», украинской символики нет, офисы националистических партий отсутствуют. «Проходишь такой красавчик с чубом на голове, разговариваешь родной соловьиной [мовой], а не по-кацапски и ловишь взгляды окружающих то ли населения, то ли туристов. Вроде ты какой-то враг, чужак в родной стране <…> Рекомендую всем, кто едет в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопаситесь от местного пророссийского населения».

Ещё раз: если вокруг вас чужие люди, которые живут там десятилетиями и веками, которые отмечают чужие для вас праздники, вроде Дня Победы, говорят на чужом для вас языке — значит, это вы заезжий, а не они. А случается — и заезжий оккупант, поскольку именно оккупанты силой навязывает свои порядки. Правда, у всякого оккупанта находятся верные псы из местных: им в рожу плюют, а они знай утираются, да ещё за науку благодарят — спасибо за Порошенко, благодарим за Вакарчука, дякуемо за Бандеру. И отношение оккупанта к этой публике соответствующее — всё стерпят.

Уж насколько «патриотична» была киевская публика и сколько брусчатки на майдан перетаскала, но и ей смачно плюет в лицо экс-парламентарий и украинский националист Олег Барна. «В Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совковского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве», — рассуждает на своей странице в Facebook уроженец галичанской Нагоривки, следом за сотнями тысяч своих земляков приехавший окучивать Мать городов русских.

А для надёжности власти над захваченными городами расово правильных хамов с детства учат стрелять по инородцам. Картинки с выставки от Нюры Н. Берг: «В киевском парке детишек учили стрелять по соседским мурашам, врагам украинских мурашей [речь о книге националистки Ларисы Ницой «Несокрушимые муравьи»] Кэруэ свъятом Ницой. Мамаша хвалит ребенка и сообщает — за то, что ты пострелял всех москалей, тэбэ ТОРЖЭСТВЭНА прынялы — показывает какую-то нацистскую нашивку. Дытына просит пострелять еще. Маты все с тем же русским акцентом кажэ — залыш щось и иншим украинцям, а то ты усих повбываэшь». Весьма духоподъемное видео об этом событии рекомендую к просмотру.

Люди, которые считают себя «интеллигентными», «проевропейскими», «цивилизованными», охотно поддерживают оформленную под патриотизм несусветную дикость. И они таки получат достойную их и их детей варварскую страну. Всеобщее хамство стало нормой, привычкой, системой отношений. Известный блогер Евгений Хурсин оторопело сообщает, что в эфире шоу «Владахохотала» на телеканале «Прямой» ведущий Юрий Петрушевский назвал сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко «конченые задр@ченные в@тники». То есть украинское телевидение все-таки овладело лексикой свинарника. А помнится ещё, телеведущий с «Громадского» Богдан Кутепов вообще зиговал в прямом эфире, и журналистка промайданного «5 канала» Наталия Коцкович выставляла своё фото — с воздетой в нацистском приветствии лапкой. Какая страна — такие и нравы. Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

Третируют даже единомышленников. Телеведущий Роман Скрыпин на своём Youtube-канале, не выбирая слов, обрушился на сослуживца по колчаковским фронтам Аркадия Бабченко: «Я считал и считаю, что советы от Бабченков и остальных, которые понаехали, а таких у нас достаточно, и среди журналистского цеха и среди адвокатского и политического, на которых молятся и целуют писю, но это не ваше свинособачье дело». Здесь, кроме уже ставшей привычной лексики свинарника, обращает внимание интерес к оральному сексу с приезжими одного из самых знаменитых гомосексуалов патриотического лагеря. Как говорится, милые бранятся — только тешатся, но ведь и на действительно святое покушаются.

10 августа 2020 года в Киевской области очередная толпа «патриотов» с оскорблениями и проклятиями атаковали крестный ход УПЦ, который направлялся из Тетиева в Рудое Село на празднование в честь чудотворной «Рудосельской» иконы Богородицы. «Кто может, кто имеет желание, кто считает себя патриотом Украины — пожалуйста, подтягивайтесь к церкви, будем останавливать эту нечисть вместе. Они уже засиделись, настало время их вообще прогнать из Украины, показать им, где Ростов, где граница и тому подобное. Слава Украине», — взвывали так называемые «патриоты» к своим единомайданникам в специальном видеообращении.

Примеров скотского отношения к людям можно приводить сотни, но общая суть их одна: «Мы здесь власть и будем делать, что мы захотим, а вы — наши холопы». Захотим — отменяем местные выборы для полумиллиона человек на Донбассе; хотим — безнаказанно убиваем и избиваем оппозиционеров. Классикой безнаказанности стали дела одесского убийцы Стерненко, убийц Олеся Бузины — Полищука и Медведько, безнаказанность убийц Павла Шеремета или чудовищные военные преступления на Донбассе. Украина. Время нормальных людей © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Учёные говорят о родстве восточнославянских народов, но они выдумают себе древних укров, происходящих от трипольцев, рождённых арийцами; отрицают гражданскую войну на Донбассе, но у военнопленных с обеих сторон паспорта Украины. Для них Евромайдан «революция» — хотя о том, что это типичный госпереворот, им уже напрямую рассказывает один из его организаторов Давид Жвания, а глашатай Майдана Юрий Бутусов с гордостью пишет об оружии, из которого майдановцы первыми открыли огонь по правоохранителям.

Истиной для сторонников «революции достоинства» является исключительно то, что говорят им новые владетели, а все остальные — враги и «холопы». Иногда «холопы бунтующие». Новоявленная «шляхта» хамит «холопам», как издревле было принято в их многочисленных Коломыях и Чорткивах. Они уверены, что имеют на то хозяйское право, поскольку отдельные особи соглашаются идти в холопство добровольно, а молчание остальных воспринимается ими как знак покорности и согласия.