"Настал решающий момент": Зеленский попросился в ЕС

"Настал решающий момент, чтоб раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию, и принять решение о членстве Украины в ЕС", — написал Зеленский.
Ранее Зеленский опубликовал несколько видеообращений, в одном из них он даже заявил, что готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины. В Кремле на это отреагировали предложением тут же выслать переговорную группу в Минск, однако после этого президент Украины начал торговаться, заявляя, что место разговора его не устраивает.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.