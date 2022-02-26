"Настал решающий момент": Зеленский попросился в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выложил новый пост в Facebook, в котором заявил, что пора принимать его страну в Евросоюз

"Настал решающий момент, чтоб раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию, и принять решение о членстве Украины в ЕС", — написал Зеленский.

ВСУ уходят с позиций, у Запада заканчиваются санкции, считают в Москве. Хроника событий на 11.00 © REUTERS, Maksim Levin

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.