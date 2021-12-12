«В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное», — рассказал Арестович.
Он уточнил, что ANKA — это следующее поколение БПЛА после Bayraktar, «не поршневые, а реактивные… БПЛА, превышающие "Байрактар" по всем характеристикам».
По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.
В сентябре министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar. Согласно документу, центр Bayraktar построит на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии на Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.