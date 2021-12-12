На украинско-турецком заводе, который строится в Василькове Киевской области, будут производить реактивные беспилотники типа ANKA. Об этом 11 декабря сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович, передает «Радио Свобода»*

Не «Байрактары»: Турция намерена продать Киеву новые ударные беспилотники с украинскими двигателями © CeeGee - собственная работа, CC BY-SA 4.0

Он уточнил, что ANKA — это следующее поколение БПЛА после Bayraktar, «не поршневые, а реактивные… БПЛА, превышающие "Байрактар" по всем характеристикам».

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.

В сентябре министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar. Согласно документу, центр Bayraktar построит на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии на Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.



