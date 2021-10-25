«Я проанализирую дела — это большой срок. Во-вторых, я понимаю, что рисковать сегодня нельзя. У нас идет война… Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути назад в "Квартал". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может, снять какое-то кино, может книга. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется» — заявил Пикалов.
Во время своей предвыборной кампании Зеленский заявил, что в случае победы на выборах, прослужит стране ровно один срок. Тогда он сказал, что этого более чем достаточно, чтобы проявить себя. Спустя год риторика Зеленского изменилась. Теперь глава государства не исключает вероятности баллотироваться на второй срок, но прямо об этом не говорит.
Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.