Друг, бывший коллега по студии «Квартал 95» и кум президента Украины Владимира Зеленского Александр Пикалов заявил, что не верит в возвращение на сцену нынешнего главы государства. Об этом 25 октября он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Репрессии не работают». Погребинский о том, как Зеленский попытается удержаться у власти © Владимир Трефилов

Во время своей предвыборной кампании Зеленский заявил, что в случае победы на выборах, прослужит стране ровно один срок. Тогда он сказал, что этого более чем достаточно, чтобы проявить себя. Спустя год риторика Зеленского изменилась. Теперь глава государства не исключает вероятности баллотироваться на второй срок, но прямо об этом не говорит.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.