«По нашему мнению, приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией — часть европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС», — заявил министр.
По его словам, такой шаг может «отвадить» Россию от выполнения Минских соглашений.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным и предложила пригласить его на саммит глав государств ЕС. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.