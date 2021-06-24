Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает идею канцлера Германии Ангелы Меркель о саммите Россия - ЕС опасным отклонением от санкционной политики Евросоюза. Он сказал об этом на брифинге в Брюсселе 24 июня, передает «Европейская правда»

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