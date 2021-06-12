Народный синоптик Украины Леонид Горбань на днях предложил своим подписчикам в Facebook приготовить шашлык по любимому рецепту генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, в котором использовались только натуральные ингредиенты

Украинская кухня: готовим львовские Андруты © Фото: TripAdvisor

Все варианты, предлагаемые узбекским кулинаром, были отвергнуты, и в итоге повару предложили просто приготовить шашлык по рецепту генерального секретаря.

В версии блюда, полюбившейся Брежневу, при мариновании мяса не использовали уксус и соль, при этом специи могли быть разные — по настроению или как нравилось гостям генсека. Основным ингредиентом же был сок лука, который получали с помощью соковыжималки.

Мясо, порезанное на кусочки, нужно было выложить в стеклянное блюдо, полить соком лука, закрыть крышкой и хорошенько потрясти содержимое. Так следовало делать несколько раз, пока луковый концентрат целиком не покрывал мясо.

«Поставить в холодильник на ночь. Крышку снять, накрыть марлей. Солить за 10-15 минут до того, как жарить. Мясо выложить в чашку, посолить, хорошо вымешать. Все натурально и полезно. Поблагодарите Брежнева за его рецепт», — написал Горбань.

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Леонид Горбань — народный украинский синоптик, свои прогнозы он строит на данных астрологии и народных наблюдений.

В частности, в одном из своих последних интервью Горбань заявил, что июнь в стране начнется с дождей, которые продлятся три дня, а в июле обещал жару в районе +27…+32 градусов.

Самым жарким в этом году, считает Горбань, станет август, когда столбики термометров будут держаться на уровне +33…+ 35 градусов.