Киевскому режиму стоит прекратить кляузничать на Россию, ведь Германия не намерена содержать украинское государство, сказал депутат немецкого парламента, член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА Новости

Он отметил, что для того, чтобы Россия поставляла больше газа в ЕС через Украину, Киеву нужно договориться с Москвой и создать благоприятные условия.

«Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и, без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», — подчеркнул Гердт.

Он также отметил, что Германию и федерального канцлера Ангелу Меркель нельзя упрекнуть в том, что они мало делают для Украины, поскольку они вообще не обязаны ничего делать для Киева.

«Нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно, и те миллиарды, которые туда ушли, они просто утонули, пропали, а ведь эти средства — налоги немецких граждан», — сказал немецкий политик.

Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Украина же требует не допустить завершения «Северного потока – 2», вопреки тому, что даже ее американские хозяева признали: остановить проект уже невозможно и это не отвечает интересам Соединенных Штатов.