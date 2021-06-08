Он отметил, что для того, чтобы Россия поставляла больше газа в ЕС через Украину, Киеву нужно договориться с Москвой и создать благоприятные условия.
«Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и, без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», — подчеркнул Гердт.
Он также отметил, что Германию и федерального канцлера Ангелу Меркель нельзя упрекнуть в том, что они мало делают для Украины, поскольку они вообще не обязаны ничего делать для Киева.
«Нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно, и те миллиарды, которые туда ушли, они просто утонули, пропали, а ведь эти средства — налоги немецких граждан», — сказал немецкий политик.
Кроме того, Гердт назвал газопровод «Северный поток – 2» жизненно важным для Германии, отметив, что только поставки российского газа помогут сохранить немецкую промышленность в свете отказа ЕС от атомной и угольной энергетики.
Украина же требует не допустить завершения «Северного потока – 2», вопреки тому, что даже ее американские хозяева признали: остановить проект уже невозможно и это не отвечает интересам Соединенных Штатов.