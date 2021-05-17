Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Татьяна Найник заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе всячески давал ей понять, что карьера возможна только «через постель». Об этом 17 мая написало издание Lenta.ru

Исполнительница охарактеризовала Меладзе как человека интеллигентного и воспитанного, однако вспомнила, что, когда только попала в коллектив в свои 23 года, ей пришлось раздеваться перед шоуменом, так как он «хотел посмотреть на ее фигуру».

Найник заявила, что, когда она осталась в одном нижнем белье, продюсер странно обнял ее, что сложно было трактовать как просто дружескую поддержку.

«На экран — через диван»: оскорбленная Приходько обвинила Лорак в клевете на Меладзе © Анастасия Приходько/Инстаграм

«Он (Меладзе. — Ред.) посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала», — сказала артистка.

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Первой в харассменте Меладзе обвинила украинская певица Ани Лорак, заявив, что продюсер предлагал ей продвижение в карьере взамен на личные отношения. Позже аналогичное высказывание прозвучало от киевской исполнительницы Оли Поляковой.

Однако другие артистки встали на защиту композитора. В частности, Лолита Милявская заявила, что ее коллеги уже ищут домогательства там, где их нет и быть не может, а Анастасия Приходько восприняла слова в адрес продюсера как личное оскорбление. Певица тоже работала с Меладзе и утверждает, что с ней он вел себя крайне прилично, а Лорак просто захотела грязного хайпа.