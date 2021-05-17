Певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, что в молодости пережила страшное событие: ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина. Новость об этом 17 мая опубликовало издание Lenta.ru

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — вспомнила исполнительница.

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«Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», — утверждает Лолита.

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Ранее Милявская прокомментировала громкое высказывание украинской певицы Ани Лорак, которая обвинила продюсера Константина Меладзе, который якобы предлагал ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на «нерабочие» отношения.

Лолита заявила, что тема харассмента в сфере шоу-бизнеса в последнее время стала сильно заезженной, домогательства уже ищут там, где их нет и быть не может.