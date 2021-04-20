«Фактически, русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», — заверил Непран.
По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Потеряв ГТС, Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.
Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По его мнению, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять последний рычаг влияния на мировую политику.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что с 1 апреля поставки газа в Румынию будут вестись в обход Украины. Таким образом страна лишилась транзита газа в Турцию, Грецию и Болгарию. По оценкам Макогона, после запуска ветки в Венгрию Киев лишится еще 10-12 миллиардов кубических метров транзитного газа в год.